Недостоверная информация способна нанести серьезный вред обществу - Ротман

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недостоверная информация и различные вбросы способны нанести серьезный вред обществу, заявил журналистам доктор социологических наук, профессор, директор Центра социологических и политических исследований БГУ Давид Ротман, передает корреспондент БЕЛТА.

Давид Ротман отметил, что такая информация формирует поведенческую установку человека, в результате чего он может совершать те или иные ошибки, нанося вред себе и другим. Любые сведения, в том числе опубликованные в СМИ, человек должен анализировать, сопоставляя их с известными ему фактами.

У профессиональных социологов есть обоснованные вопросы к результатам некоторых исследований, сказал директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Геннадий Коршунов. "Проблема заключается не только в некорректном теоретико-методологическом сопровождении подобных исследований. Зачастую они нарушают национальное законодательство", - отметил он.

Замерять мнение граждан по самым разным аспектам не возбраняется ни белорусским экспертам, ни зарубежным аналитикам (жизненные ориентиры, мировоззренческие установки, отношение к отдельным товарам либо производителям и т.д.). Но если социологическая структура выражает заинтересованность в изучении общественно-политической ситуации в Беларуси, она должна получить аккредитацию Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси.

"Это вполне логично. Одно дело проводить локальные исследования по маркетинговой тематике, где выборка может быть представлена жителями одного либо нескольких городов или покупателями конкретной продукции. Другой вопрос - представление мнения всего населения страны по актуальным вопросам жизнедеятельности республики, - подчеркнул Геннадий Коршунов. - Здесь необходимы инструменты должного уровня: профессионально составленная анкета, обширная опросная сеть интервьюеров, параметры выборки, контроль проведенной работы".

Практикуя такой подход, Беларусь следует международному опыту. Во Франции, например, результаты изучения общественного мнения становятся предметом рассмотрения Комиссии по опросам общественного мнения. Если она установит, что опубликованные в СМИ данные не соответствуют определенным методологическим критериям, массмедиа обязано прояснить многие научно-методические аспекты проведенного опроса.

Сегодня в Минске прошло заседание Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. По результатам заседания комиссия, рассмотрев представленные документы, переаккредитовала ряд исследовательских структур: Институт социологии НАН Беларуси, Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета, информационное агентство "Могилевские ведомости" и др., у которых закончился срок аккредитации.

Деятельность по аккредитации социологических организаций позволяет упорядочить проведение социологических исследований, направленных на изучение общественно-политической ситуации в стране, а также повысить научную достоверность и объективность таких исследований.

Среди участников мероприятия были ведущие социологи из Минска, Могилева, Гомеля, представители Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению референдумов, Министерства информации, Министерства юстиции и др.-0-

Фото Геннадия Жинкова