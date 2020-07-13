Недвижимость – это выгодно! В столичном комплексе "Минск Мир" летняя акция и сразу три новых дома

Этим летом в престижном столичном комплексе "Минск Мир" покупателей особенно много. Кто-то выбирает повзрослевшему сыну квартиру-студию, а большие семьи приобретают "евротрешки" – квартирые здесь есть на любой вкус. А почему именно в комплексе "Минск Мир"? На этот вопрос есть сразу четыре ответа!

ОТВЕТ №1: Летняя акция и приятные бонусы

В многофункциональном комплексе "Минск Мир" проводится летняя акция – установлены самые приятные цены на квартиры!

Рынок жилья подвижен, но общая тенденция неизбежна – цены на новые квартиры в престижных комплексах в центре столицы растут! Именно поэтому многие покупатели делают разумный выбор: несравнимо лучше купить жилье по привлекательным ценам сегодня, чем приобретать завтра, но дороже!

Правда, надо помнить, что любая акция когда-нибудь заканчивается. Летняя акция продлится только до конца августа, и время летит так быстро! Лучше поторопиться, чтобы не упустить выгодный момент!

Еще одна акция проводится в квартале "Северная Америка" - "Минус 10%". На все квартиры во всех домах квартала цена снижена на 10%! Согласитесь, соблазнительное предложение. Которое, тем не менее, требует не терять время – продлится эта акция только до конца июля! Осталось, по сути, две недели!

И еще один приятный бонус – в размере 5 тысяч рублей! На столько будет снижена цена квартиры для всех, кто сделает онлайн-бронирование на сайте застройщика bir.by. Механизм онлайн-покупки прост и интуитивно понятен, он подробно описан на сайте. Несколько кликов – и вы приступаете к покупке своей квартиры, не приходя в офис продаж! И при этом получаете очень приятный бонус – 5 тысяч рублей!

ОТВЕТ №2: Большой выбор квартир

Приобрести жилье сегодня можно уже в 11 кварталах комплекса, и во многих домах квартиры даже распроданы полностью. Но выбор у покупателей есть всегда. А чтобы он был еще шире, недавно стартовали продажи сразу в трех новых домах "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген".

Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Флоренция"

Дом "Копенгаген"

Каждый из этих домов уже строится, так что долго ждать своих новеньких квартир новоселам не придется. Тем более, что для комплекса "Минск Мир" высокие темпы строительства – уже хорошая традиция. Осенью будет полностью завершен первый квартал застройки "Эмиратс Люкс", и этот радостный момент случится практически на полгода раньше запланированного!

Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью готов уже нынешней осенью

Не удивительно, что покупатели хотят приобрести квартиры в комплексе "Минск Мир". Тем более, что на старте, как известно, всегда лучшие цены!

Расскажем о новых домах подробнее.

Дом "Санкт-Петербург" – это квартал "Евразия".

Дом "Санкт-Петербург"

Квартал расположен в центральной части комплекса, поэтому все ключевые объекты этого "города в городе" здесь будут в непосредственной близости.

Особенности квартала "Евразия" определяются его удачной планировкой – восемь жилых домов и здание ЖЭС распределяются равномерно по периметру квартала, а в центре квартала разместится детский сад на 230 мест. При этом во дворах – детские игровые и спортивные площадки.

Квартал "Евразия"

Важно, что в южном направлении жители квартала получат панорамные виды на новый красивый парк, который здесь будет создан. В шаговой доступности у жителей квартала "Евразия" будут две станции метро и многочисленные остановки наземного общественного транспорта, неподалеку – выставочный центр, поликлиника, медицинский центр, огромный торгово-развлекательный центр, а в соседних кварталах – две школы и еще три детских сада.

"Санкт-Петербург" – это дом, включающий две секции по 19 этажей, в котором будет 305 квартир свободной планировки площадью от 30 до 86 квадратных метров, от однокомнатных студий до условных "еврочетверок".

Дом "Санкт-Петербург"

На первом этаже – встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе.

На втором этаже часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха.

На втором этаже часть квартир с террасами. Здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю

Начиная с третьего этажа все окна квартир – от пола до потолка, и в каждой квартире застекленная лоджия. Огромные окна открываются в верхней части – на уровне 1,1 метра от пола, а нижняя не открывающаяся часть в целях безопасности получит стекло-триплекс, которое невозможно разбить.

Высота потолков – 2,70 метра, на первом этаже – в лобби и коммерческих помещениях – почти 4 метра, на последнем этаже – 3 метра.

Лобби просторное, около 40 квадратных метров, и имеет два выхода – во двор и к автостоянке. Здесь расположены стойка консьержа, зона отдыха, а также туалетная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных – они отделены от основного пространства лобби.

Лобби дома "Санкт-Петербург"

В каждой секции – по два скоростных и бесшумных лифта OTIS, один из которых, грузоподъемностью 450 кг, – панорамный.

Скоростные и бесшумные лифты OTIS

По плану дом будет сдан в феврале 2022 года.

Дом "Флоренция" – это квартал "Южная Европа", в котором уже полностью распродан дом "Афины", а также успешно продаются квартиры в доме "Стамбул".

Дом "Флоренция"

Квартал расположен в северной части комплекса "Минск Мир", в непосредственной близости к центру города. Совсем рядом – здание бывшего аэропорта "Минск-1", где планируется разместить филиал исторического музея. Внутренняя дворовая территория квартала станет настоящим произведением ландшафтного дизайна! "Южная Европа" будет очень зеленой, с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников, образующих двойную живую изгородь. В их окружении, на дворовой территории каждого дома, расположатся детские игровые площадки и площадки для отдыха. Внутри квартала будет построен большой детский сад на 230 мест, а также расположатся магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе.

Квартал "Южная Европа"

Дом "Флоренция" – это три секции высотой по 25 этажей и 366 квартир свободной планировки площадью от 43 до 78 квадратных метров. Их три типа – в евростандарте это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Дом "Флоренция"

Высота потолков на первом и последнем этажах – 3 метра, на остальных 2,70 метра.

В доме предусмотрено панорамное остекление, при этом в каждой квартире будет лоджия.

Лобби – с местом для консьержа и санузлом. Имеют два выхода – во двор и к автостоянке.

Лобби дома "Флоренция"

В каждой секции – по три лифта OTIS, два из которых – повышенной грузоподъемности до 1000 кг.

Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов – байк-боксы.

Дом "Флоренция" планируется сдать в октябре 2021 года.

Третий новый дом, квартиры в котором поступили в продажу – "Копенгаген" в квартале "Северная Европа".

Дом "Копенгаген"

Квартал расположен в юго-западной части комплекса, вдоль улицы Кижеватова. Здесь будет построен детский сад на 230 мест, а также детская и взрослая поликлиники.

Квартал "Северная Европа"

С севера квартал граничит с будущим новым парком.

В доме "Копенгаген" 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки площадью от 29 до 74 квадратных метров. В большей части квартир предусмотрено два блока сантехнических коммуникаций, что позволит покупателям гибко и максимально эффективно трансформировать жилое пространство.

В доме "Копенгаген" 25 этажей, начиная с пятого этажа - "французские окна"

Отличительная особенность дома – это шесть квартир первого этажа, каждая из которых имеет отдельный вход прямо со двора, при этом на террасах предусмотрены калитки на придомовую территория и стеклянные козырьки от осадков.

Начиная с пятого этажа дом будет оснащен "французскими окнами". Нижний край такого окна – всего в 30 сантиметрах от пола. Вид – просто великолепный, а безопасность обеспечат детские замки. Все стекла получат специальную тонировку.

Лобби с эксклюзивным дизайном имеет два выхода – во двор и к автостоянке, здесь будет гранитная отделка порталов лифтов и гранитные полы. Предусмотрена стойка консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком.

Лобби дома "Копенгаген"

Скоростные бесшумные лифты OTIS

Дом будет оборудован тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS.

Нормативный срок сдачи дома "Копенгаген" – сентябрь 2021 года.

ОТВЕТ №3: Престиж современного комплекса "Минск Мир"

Комплекс "Минск Мир" стал новой достопримечательностью столицы еще на стадии строительства. Еще бы! Он на глазах меняет внешний вид огромного района рядом с центром города. Здесь растет новый город, и его очертания придают новый облик Минску - городу, открытому для лучших идей и самых современных трендов мира.

К слову, для всех, кто неравнодушен к красоте и уникальности комплексов, которые возводит в столице застройщик, напоминаем, что начался творческий конкурс "Моя Dana".

Фотографии, видеоролики и эссе можно посвящать любому из столичных комплексов – "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и "Минск Мир", а также всем трем комплексам сразу! Победители получат приятные денежные призы до 1000 рублей, а количество призовых мест не ограничено – организаторы решили поощрить все самые талантливые работы! Продлится конкурс до 29 июля, а о его правилах можно подробнее прочитать на сайте застройщика bir.by.

Грандиозность проекта "Минск Мир" поражает. Здесь будет застроено более 340 гектаров, и каждый метр будущего комплекса тщательно распланирован. "Минск Мир" признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы, а для столицы это самый значимый инвестиционный проект последних лет.

"Минск Мир" – это строительная площадка размером более 340 га!

Принцип "город в городе" означает, что здесь будут созданы все необходимые условия для комфортной жизни – и работа, и бизнес, и транспорт, и досуг, и жилье. В каждом квартале – своя школа или детский сад! Таким образом, всего в комплексе построят сразу 7 школ и 12 детских садов. А еще детскую и взрослую поликлиники, медицинский центр, множество магазинчиков, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса. Будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги – кстати, первый, рассчитанный на примерно 800 машин, работает уже с прошлой осени.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В комплексе активно ведется строительство Международного финансового центра Minsk World. Планируется, что в сотрудничестве с партнерами из ОАЭ сюда будут привлечены множество иностранных инвесторов – для этого будет использован бесценный опыт работы Международного финансового центра в Дубае. Таким образом, Беларусь сможет претендовать на ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем. Да и в целом на европейском континенте выиграть в конкуренции за инвестиции. А для белорусов и отечественного бизнеса МФЦ Minsk World – это новые возможности для развития и тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест.

Рядом ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра. Представить современный город без таких объектов невозможно, но нехватка места зачастую вынуждает выносить их за пределы кольцевой. А у жителей "Минск Мира" даже торговый комплекс будет в шаговой доступности!

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

Большое значение для комплекса имеет будущий новый большой городской парк. Застройщик убежден, что современный город не должен превращаться в каменные джунгли, поэтому парк будет разбит по центральной оси застройки – так зеленая зона "города в городе" будет в прямом доступе для жителей каждого из кварталов.

В комплексе сразу прокладываются беговые и велодорожки – это территория активных людей и здорового образа жизни!

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

И еще одна важнейшая строительная площадка – станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена, первые поезда по которой пробегут уже очень скоро!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Важно отметить, что приобрести в комплексе "Минск Мир" можно не только квартиры, но и коммерческую недвижимость. По количеству помещений для бизнеса комплекс, пожалуй, не сравнится ни с одним другим районом Минска. Буквально в каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты. Выбор огромен, а цены – самые выгодные!

В комплексе "Минск Мир" можно приобрести не только квартиры, но и коммерческую недвижимость

В каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты

Специалисты рынка отмечают, что коммерческая недвижимость на сегодня – самый выгодный вид инвестиций. Цены на нее растут гораздо быстрее процентов по банковским депозитам. В завершенном комплексе "Маяк Минска", например, стоимость квадратного метра с начала строительства выросла в два с половиной раза!

А проследить, как продвигается строительство комплекса, можно на сайте застройщика bir.by благодаря видео-туру.

ОТВЕТ №4: Привлекательные финансовые инструменты

Понятно как просто и выгодно купить квартиру, обладая необходимыми средствами. Однако, большинство клиентов покупает собственное жилье, привлекая заемные деньги. В этом плане покупателей понять можно: в комплексе "Минск Мир" застройщик предложил невероятно простые и выгодные финансовые инструменты для покупки!

При покупке квартиры можно использовать очень выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 13,61% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%.

Возобновлена также партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка – от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования, минимальный взнос – от 10%.

Длительная, до 120 месяцев рассрочка от застройщика – очень удобный вариант для тех, кто не может воспользоваться банковским кредитованием, но при этом имеет стабильный доход. Ни поручителей, ни справок о доходах!

И, конечно же, напомним, что стать владельцем собственного жилья можно с хорошей экономией: при бронировании на сайте бонус составит 5 тысяч рублей!

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Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Покупка квартиры в комплексе "Минск Мир" – выгодно, доступно, надежно, современно!

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