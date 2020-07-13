Недвижимость – это выгодно! В столичном комплексе "Минск Мир" летняя акция и сразу три новых дома

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 13 июля 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:34 Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов в Польше, набрав 51,21% голосов В мире
10:33 Под Новогрудком в озере утонула девушка Происшествия
10:21 Белорусские шашисты уступили Украине и Монголии в седьмом туре Кубка наций Спорт
10:20 В столкновениях с талибами в Афганистане погибли 13 сотрудников сил безопасности В мире
10:02 Мор рыбы зафиксировали в реке под Витебском Регионы
09:56 Беларусь заняла 40-е место в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству Общество
09:52 В Витебске легковушка врезалась в дерево, погиб пассажир Происшествия
09:49 Лукашенко посещает Славгородский район Могилевской области Президент
09:39 Из-за непогоды 23 населенных пункта Украины остались без электричества В мире
09:36 Совет Республики проведет до конца июля серию прямых телефонных линий Общество
09:34 При пожаре на борту корабля ВМС США пострадал 21 человек В мире
09:33 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": белорусские герои мирового спорта Общество
09:28 Правительство утвердило план работы на ІІ полугодие Экономика
09:12 В Пинске мужчина попал под колеса грузовика Происшествия
09:08 В частном секторе в районе Долгиновского тракта в Минске благоустроят проезжую часть Регионы
09:02 Чернобыльская зона - в архивных фотографиях БЕЛТА Общество
09:00 Государство заботится о здоровье нации - Казусенок Спорт
08:56 МВФ прогнозирует возвращение реального ВВП в странах ЕС к уровню 2019 года только в 2022 году В мире
08:55 Недвижимость – это выгодно! В столичном комплексе "Минск Мир" летняя акция и сразу три новых дома Общество
08:36 Самолет Ан-2 разбился в Нижегородской области В мире
08:22 Режим ЧС ввели в поселке на Таймыре после разлива более 40 т топлива В мире
08:19 Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию стартуют в Бресте Спорт
08:00 Картина выходных: "Купалье" в Александрии, господдержка науки и регистрация на ЦТ в резервные дни Общество
07:57 Пациентов с экстренными травмами 6-я больница Минска начнет принимать сегодня Регионы
07:46 В Японии из-за наводнений и оползней погибли 72 человека В мире
07:25 На президентских выборах в Польше побеждает действующий лидер страны Анджей Дуда - экзитпол В мире
07:15 Послушать "Алесины сказки" онлайн приглашает центральная библиотека Гомеля Регионы
01:10 ФОТОФАКТ: Комета C/2020 F3 окажется ближе всего к Земле 23 июля Калейдоскоп
00:53 Шесть человек погибли в Болгарии в массовом ДТП В мире
00:26 Пожар и взрыв произошли на корабле ВМС США В мире
Все новости
Все новости
Общество
13 июля 2020, 08:55

Недвижимость – это выгодно! В столичном комплексе "Минск Мир" летняя акция и сразу три новых дома

Этим летом в престижном столичном комплексе "Минск Мир" покупателей особенно много. Кто-то выбирает повзрослевшему сыну квартиру-студию, а большие семьи приобретают "евротрешки" – квартирые здесь есть на любой вкус. А почему именно в комплексе "Минск Мир"? На этот вопрос есть сразу четыре ответа!

ОТВЕТ №1: Летняя акция и приятные бонусы

В многофункциональном комплексе "Минск Мир" проводится летняя акция – установлены самые приятные цены на квартиры!

Рынок жилья подвижен, но общая тенденция неизбежна – цены на новые квартиры в престижных комплексах в центре столицы растут! Именно поэтому многие покупатели делают разумный выбор: несравнимо лучше купить жилье по привлекательным ценам сегодня, чем приобретать завтра, но дороже!

Правда, надо помнить, что любая акция когда-нибудь заканчивается. Летняя акция продлится только до конца августа, и время летит так быстро! Лучше поторопиться, чтобы не упустить выгодный момент!

Еще одна акция проводится в квартале "Северная Америка" - "Минус 10%". На все квартиры во всех домах квартала цена снижена на 10%! Согласитесь, соблазнительное предложение. Которое, тем не менее, требует не терять время – продлится эта акция только до конца июля! Осталось, по сути, две недели!

И еще один приятный бонус – в размере 5 тысяч рублей! На столько будет снижена цена квартиры для всех, кто сделает онлайн-бронирование на сайте застройщика bir.by. Механизм онлайн-покупки прост и интуитивно понятен, он подробно описан на сайте. Несколько кликов – и вы приступаете к покупке своей квартиры, не приходя в офис продаж! И при этом получаете очень приятный бонус – 5 тысяч рублей!

ОТВЕТ №2: Большой выбор квартир

Приобрести жилье сегодня можно уже в 11 кварталах комплекса, и во многих домах квартиры даже распроданы полностью. Но выбор у покупателей есть всегда. А чтобы он был еще шире, недавно стартовали продажи сразу в трех новых домах "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген".

Дом "Санкт-Петербург"
Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Флоренция"
Дом "Флоренция"

Дом "Копенгаген"
Дом "Копенгаген"

Каждый из этих домов уже строится, так что долго ждать своих новеньких квартир новоселам не придется. Тем более, что для комплекса "Минск Мир" высокие темпы строительства – уже хорошая традиция. Осенью будет полностью завершен первый квартал застройки "Эмиратс Люкс", и этот радостный момент случится практически на полгода раньше запланированного!

Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью готов уже нынешней осенью
Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью готов уже нынешней осенью

Не удивительно, что покупатели хотят приобрести квартиры в комплексе "Минск Мир". Тем более, что на старте, как известно, всегда лучшие цены!

Расскажем о новых домах подробнее.

Дом "Санкт-Петербург" – это квартал "Евразия".

Дом "Санкт-Петербург"
Дом "Санкт-Петербург"

Квартал расположен в центральной части комплекса, поэтому все ключевые объекты этого "города в городе" здесь будут в непосредственной близости.

Особенности квартала "Евразия" определяются его удачной планировкой – восемь жилых домов и здание ЖЭС распределяются равномерно по периметру квартала, а в центре квартала разместится детский сад на 230 мест. При этом во дворах – детские игровые и спортивные площадки.

Квартал "Евразия"
Квартал "Евразия"

Важно, что в южном направлении жители квартала получат панорамные виды на новый красивый парк, который здесь будет создан. В шаговой доступности у жителей квартала "Евразия" будут две станции метро и многочисленные остановки наземного общественного транспорта, неподалеку – выставочный центр, поликлиника, медицинский центр, огромный торгово-развлекательный центр, а в соседних кварталах – две школы и еще три детских сада.

"Санкт-Петербург" – это дом, включающий две секции по 19 этажей, в котором будет 305 квартир свободной планировки площадью от 30 до 86 квадратных метров, от однокомнатных студий до условных "еврочетверок".

Дом "Санкт-Петербург"
Дом "Санкт-Петербург"

На первом этаже – встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе.

На втором этаже часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха.

На втором этаже часть квартир с террасами. Здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю
На втором этаже часть квартир с террасами. Здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю

Начиная с третьего этажа все окна квартир – от пола до потолка, и в каждой квартире застекленная лоджия. Огромные окна открываются в верхней части – на уровне 1,1 метра от пола, а нижняя не открывающаяся часть в целях безопасности получит стекло-триплекс, которое невозможно разбить.

Высота потолков – 2,70 метра, на первом этаже – в лобби и коммерческих помещениях – почти 4 метра, на последнем этаже – 3 метра.

Лобби просторное, около 40 квадратных метров, и имеет два выхода – во двор и к автостоянке. Здесь расположены стойка консьержа, зона отдыха, а также туалетная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных – они отделены от основного пространства лобби.

Лобби дома "Санкт-Петербург"
Лобби дома "Санкт-Петербург"

В каждой секции – по два скоростных и бесшумных лифта OTIS, один из которых, грузоподъемностью 450 кг, – панорамный.

Скоростные и бесшумные лифты OTIS
Скоростные и бесшумные лифты OTIS

По плану дом будет сдан в феврале 2022 года.

Дом "Флоренция" – это квартал "Южная Европа", в котором уже полностью распродан дом "Афины", а также успешно продаются квартиры в доме "Стамбул".

Дом "Флоренция"
Дом "Флоренция"

Квартал расположен в северной части комплекса "Минск Мир", в непосредственной близости к центру города. Совсем рядом – здание бывшего аэропорта "Минск-1", где планируется разместить филиал исторического музея. Внутренняя дворовая территория квартала станет настоящим произведением ландшафтного дизайна! "Южная Европа" будет очень зеленой, с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников, образующих двойную живую изгородь. В их окружении, на дворовой территории каждого дома, расположатся детские игровые площадки и площадки для отдыха. Внутри квартала будет построен большой детский сад на 230 мест, а также расположатся магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе.

Квартал "Южная Европа"
Квартал "Южная Европа"

Дом "Флоренция" – это три секции высотой по 25 этажей и 366 квартир свободной планировки площадью от 43 до 78 квадратных метров. Их три типа – в евростандарте это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Дом "Флоренция"
Дом "Флоренция"

Высота потолков на первом и последнем этажах – 3 метра, на остальных 2,70 метра.

В доме предусмотрено панорамное остекление, при этом в каждой квартире будет лоджия.

Лобби – с местом для консьержа и санузлом. Имеют два выхода – во двор и к автостоянке.

Лобби дома "Флоренция"
Лобби дома "Флоренция"

В каждой секции – по три лифта OTIS, два из которых – повышенной грузоподъемности до 1000 кг.

Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов – байк-боксы.

Дом "Флоренция" планируется сдать в октябре 2021 года.

Третий новый дом, квартиры в котором поступили в продажу – "Копенгаген" в квартале "Северная Европа".

Дом "Копенгаген"
Дом "Копенгаген"

Квартал расположен в юго-западной части комплекса, вдоль улицы Кижеватова. Здесь будет построен детский сад на 230 мест, а также детская и взрослая поликлиники.

Квартал "Северная Европа"
Квартал "Северная Европа"

С севера квартал граничит с будущим новым парком.

В доме "Копенгаген" 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки площадью от 29 до 74 квадратных метров. В большей части квартир предусмотрено два блока сантехнических коммуникаций, что позволит покупателям гибко и максимально эффективно трансформировать жилое пространство.

В доме "Копенгаген" 25 этажей, начиная с пятого этажа - "французские окна"
В доме "Копенгаген" 25 этажей, начиная с пятого этажа - "французские окна"

Отличительная особенность дома – это шесть квартир первого этажа, каждая из которых имеет отдельный вход прямо со двора, при этом на террасах предусмотрены калитки на придомовую территория и стеклянные козырьки от осадков.

Начиная с пятого этажа дом будет оснащен "французскими окнами". Нижний край такого окна – всего в 30 сантиметрах от пола. Вид – просто великолепный, а безопасность обеспечат детские замки. Все стекла получат специальную тонировку.

Лобби с эксклюзивным дизайном имеет два выхода – во двор и к автостоянке, здесь будет гранитная отделка порталов лифтов и гранитные полы. Предусмотрена стойка консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком.

Лобби дома "Копенгаген"
Лобби дома "Копенгаген"

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

Дом будет оборудован тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS.

Нормативный срок сдачи дома "Копенгаген" – сентябрь 2021 года.

ОТВЕТ №3: Престиж современного комплекса "Минск Мир"

Комплекс "Минск Мир" стал новой достопримечательностью столицы еще на стадии строительства. Еще бы! Он на глазах меняет внешний вид огромного района рядом с центром города. Здесь растет новый город, и его очертания придают новый облик Минску - городу, открытому для лучших идей и самых современных трендов мира.

К слову, для всех, кто неравнодушен к красоте и уникальности комплексов, которые возводит в столице застройщик, напоминаем, что начался творческий конкурс "Моя Dana".

Фотографии, видеоролики и эссе можно посвящать любому из столичных комплексов – "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и "Минск Мир", а также всем трем комплексам сразу! Победители получат приятные денежные призы до 1000 рублей, а количество призовых мест не ограничено – организаторы решили поощрить все самые талантливые работы! Продлится конкурс до 29 июля, а о его правилах можно подробнее прочитать на сайте застройщика bir.by.

Грандиозность проекта "Минск Мир" поражает. Здесь будет застроено более 340 гектаров, и каждый метр будущего комплекса тщательно распланирован. "Минск Мир" признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы, а для столицы это самый значимый инвестиционный проект последних лет.

"Минск Мир" – это строительная площадка размером более 340 га!
"Минск Мир" – это строительная площадка размером более 340 га!

Принцип "город в городе" означает, что здесь будут созданы все необходимые условия для комфортной жизни – и работа, и бизнес, и транспорт, и досуг, и жилье. В каждом квартале – своя школа или детский сад! Таким образом, всего в комплексе построят сразу 7 школ и 12 детских садов. А еще детскую и взрослую поликлиники, медицинский центр, множество магазинчиков, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса. Будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги – кстати, первый, рассчитанный на примерно 800 машин, работает уже с прошлой осени.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В комплексе активно ведется строительство Международного финансового центра Minsk World. Планируется, что в сотрудничестве с партнерами из ОАЭ сюда будут привлечены множество иностранных инвесторов – для этого будет использован бесценный опыт работы Международного финансового центра в Дубае. Таким образом, Беларусь сможет претендовать на ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем. Да и в целом на европейском континенте выиграть в конкуренции за инвестиции. А для белорусов и отечественного бизнеса МФЦ Minsk World – это новые возможности для развития и тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест.

Рядом ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра. Представить современный город без таких объектов невозможно, но нехватка места зачастую вынуждает выносить их за пределы кольцевой. А у жителей "Минск Мира" даже торговый комплекс будет в шаговой доступности!

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр
Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

Большое значение для комплекса имеет будущий новый большой городской парк. Застройщик убежден, что современный город не должен превращаться в каменные джунгли, поэтому парк будет разбит по центральной оси застройки – так зеленая зона "города в городе" будет в прямом доступе для жителей каждого из кварталов.

В комплексе сразу прокладываются беговые и велодорожки – это территория активных людей и здорового образа жизни!

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс
Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

И еще одна важнейшая строительная площадка – станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена, первые поезда по которой пробегут уже очень скоро!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Важно отметить, что приобрести в комплексе "Минск Мир" можно не только квартиры, но и коммерческую недвижимость. По количеству помещений для бизнеса комплекс, пожалуй, не сравнится ни с одним другим районом Минска. Буквально в каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты. Выбор огромен, а цены – самые выгодные!

В комплексе "Минск Мир" можно приобрести не только квартиры, но и коммерческую недвижимость
В комплексе "Минск Мир" можно приобрести не только квартиры, но и коммерческую недвижимость

В каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты
В каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты

Специалисты рынка отмечают, что коммерческая недвижимость на сегодня – самый выгодный вид инвестиций. Цены на нее растут гораздо быстрее процентов по банковским депозитам. В завершенном комплексе "Маяк Минска", например, стоимость квадратного метра с начала строительства выросла в два с половиной раза!

А проследить, как продвигается строительство комплекса, можно на сайте застройщика bir.by благодаря видео-туру.

ОТВЕТ №4: Привлекательные финансовые инструменты

Понятно как просто и выгодно купить квартиру, обладая необходимыми средствами. Однако, большинство клиентов покупает собственное жилье, привлекая заемные деньги. В этом плане покупателей понять можно: в комплексе "Минск Мир" застройщик предложил невероятно простые и выгодные финансовые инструменты для покупки!

При покупке квартиры можно использовать очень выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 13,61% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%.

Возобновлена также партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка – от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования, минимальный взнос – от 10%.

Длительная, до 120 месяцев рассрочка от застройщика – очень удобный вариант для тех, кто не может воспользоваться банковским кредитованием, но при этом имеет стабильный доход. Ни поручителей, ни справок о доходах!

И, конечно же, напомним, что стать владельцем собственного жилья можно с хорошей экономией: при бронировании на сайте бонус составит 5 тысяч рублей!

Используйте удобные сервисы сайта bir.by!

В 19 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями и подброру квартир по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Покупка квартиры в комплексе "Минск Мир" – выгодно, доступно, надежно, современно!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск недвижимость
Новости рубрики Общество
Фото из архива Беларусь заняла 40-е место в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству
Фото из архива Совет Республики проведет до конца июля серию прямых телефонных линий
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": белорусские герои мирового спорта
Дезактивация в деревне Дворище, 1986 год Чернобыльская зона - в архивных фотографиях БЕЛТА
Картина выходных: "Купалье" в Александрии, господдержка науки и регистрация на ЦТ в резервные дни
Скриншот видео "Беларусь 1" Ввод новых объектов и работа предприятий - Заяц о развитии Могилевской области
Главное
Фото из архива Лукашенко посещает Славгородский район Могилевской области
В Беларуси выздоровели и выписаны 55 380 пациентов с COVID-19
Правительство утвердило план работы на ІІ полугодие
Недвижимость – это выгодно! В столичном комплексе "Минск Мир" летняя акция и сразу три новых дома
Топ-новости
Картина выходных: "Купалье" в Александрии, господдержка науки и регистрация на ЦТ в резервные дни
Совет Республики проведет до конца июля серию прямых телефонных линий
Чернобыльская зона - в архивных фотографиях БЕЛТА
Беларусь заняла 40-е место в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству
Решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра будет принято в ближайшее время - Авраменко
Государство заботится о здоровье нации - Казусенок
Пациентов с экстренными травмами 6-я больница Минска начнет принимать сегодня
Поддержка государства позволила сохранить в Беларуси академическую науку - ученый
"Белтаможсервис" вошел в топ-3 белорусских транспортно-логистических компаний
ФОТОФАКТ: Комета C/2020 F3 окажется ближе всего к Земле 23 июля
Передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области чествовали в Александрии
МВФ прогнозирует возвращение реального ВВП в странах ЕС к уровню 2019 года только в 2022 году
Белорусские пограничники передали послу Словакии собаку
В Минске снижается травматизм на дорогах - ГАИ
Белорусам нужно ценить стабильность и спокойствие в обществе - Шепель
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.