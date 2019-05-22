Неэмоциональность белорусов: правда или миф? 25 мая минчане примут участие в необычном исследовании

Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в необычном исследовании "Чувства города". Они смогут узнать, насколько белорусы способны выражать свои чувства и какие эмоции они испытывают чаще всего. Акция пройдет 25 мая с 12:00 до 19:00 в ТЦ Galleria в поддержку спектакля "8 чувств, или Рождение человека" по инициативе Семейного инклюзив-театра "і" и компании velcom | A1. Постановку покажут 26 мая на сцене ДК профсоюзов.

Согласно исследованию Global Emotions 2018, изучавшего интенсивность проявления эмоций в более чем 145 странах мира, Беларусь относится к числу наименее эмоциональных стран. Но так ли это на самом деле? Какие чувства испытывают минчане чаще всего? Как различать эти чувства? Эти и другие вопросы, связанные с внутренним миром человека, затронет акция "Чувства города".

На первом этаже ТЦ Galleria разместится конструкция с яркими шарами, которые станут отправной точкой в мир чувств и эмоций. Чтобы стать участником исследования, необходимо ответить себе на вопрос: "Какое самое сильное чувство я испытал в последнее время?". Затем нужно взять шар и поместить его в специальный куб, который символизирует то чувство, которое выбрал участник активности. По завершении акции голоса будут подсчитаны, а с результатами исследования можно будет ознакомиться на сайте velcom.by.

Необычное мероприятие "Чувства города" приурочено к показу постановки "8 чувств, или Рождение человека" Семейного инклюзив-театра "i". К слову, премьера спектакля с аншлагом прошла 2 апреля в Республиканском дворце культуры профсоюзов.

Новая постановка создана на основе трогательной истории юного актера инклюзив-театра – Кастуся Жибуля – мальчика с аутизмом, в которой он рассказывает о своих чувствах. Идея спектакля, его особое видение – в формате восьми новелл, каждая из которых посвящена тому или иному чувству, – принадлежит руководителю Семейного инклюзив-театра "i" Ирине Пушкаревой, она выступила в качестве сценариста и режиссера-постановщика. В создании спектакля также приняли участие художественный руководитель театральной студии Kazou Ханс Салеминк и актер театра и кино Геннадий Фомин: они являются режиссерами некоторых из восьми новелл.

Совместную белорусско-нидерландскую постановку "8 чувств, или Рождение человека" с участием детей и их родителей, включая детей с аутизмом, можно будет увидеть 26 мая в 19:00 на сцене Республиканского дворца культуры профсоюзов.

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство