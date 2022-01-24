Нефедова: я пойду на референдум, а как иначе

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Я пойду на референдум, а как иначе. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы, заслуженная артистка Республики Беларусь Ольга Нефедова.
"Я пойду на референдум. Я пойду голосовать - это самое главное", - сказала Ольга Нефедова.
Проведению республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь предшествовали диалоговые площадки. Кроме того, абсолютно у каждого была возможность озвучить свои предложения. Купаловский театр также подключился к обсуждению проекта Конституции.
"Это же Основной закон нашей страны. Как иначе", - отметила художественный руководитель.
Республиканский референдум назначен на 27 февраля. Вместе с тем тематические диалоговые площадки будут продолжаться, чтобы у граждан была возможность получить ответы на все возникшие вопросы по проекту Основного закона страны.-0-