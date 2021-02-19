Нефтяники, калийщики и химики посетили Дворец Независимости

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефтяники, калийщики и химики посетили сегодня Дворец Независимости, который гостеприимно распахнул двери в этот морозный и солнечный день, сообщает БЕЛТА.

Таким же солнечным и ярким было настроение гостей - впервые переступив порог этого объекта, символа независимости и государственности, они восхитились красотой и величием, созданными белорусскими мастерами.

Представители Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей - всего 34 человека, из разных предприятий и городов. В частности, это работники "Беларуськалия", компании "Белнефтестрах", "Могилевхимволокна", "СветлогорскХимволокна", "Белшины", "Полоцк-Стекловолокна", "Гродно-Азота", лидской "Лакокраски".

Но всех объединяет одно - стремление жить в независимой и мирной стране. Тема стабильности и сохранения мира как никогда актуальна и для небольшой Беларуси, и для всего мира. В том числе об этом говорили гости, делясь впечатлениями.

"Давно хотели побывать во Дворце Независимости, посмотреть на ту красоту, в которую вложили душу белорусские умельцы, а также посетить залы и кабинеты, в которых пишется история страны, проходят международные встречи и переговоры. Дворец Независимости - это лицо страны, и мне очень нравится, что он доступен для трудящихся, - сказала председатель "Белхимпрофсоюза" Светлана Клочок. - Мы выступаем за единство страны, за то, чтобы было доброе отношение людей друг к другу". Она подчеркнула, что белорусы - люди талантливые, конструктивные, и всех надо объединять на основе общих духовных ценностей.

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