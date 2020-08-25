Негативное отношение к учителям шокирует - педагог

25 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Негативное отношение к учителям шокирует. Таким мнением поделилась сегодня на областной педагогической конференции с корреспондентом БЕЛТА учитель биологии средней школы №29 Витебска Ирина Бедарик.

По ее словам, школа всегда должна оставаться вне политики. Функция учителей - прежде всего подготовить детей. Все положительное, что можно сделать для своих учеников, педагоги делают. Зачастую даже в ущерб личному времени и своей семье. "Поэтому нас всех шокировало такое отношение к учителям, ведь мы наравне с родителями заинтересованы в успехах своих учеников, прилагаем значительные усилия к их воспитанию, чтобы добиться максимального результата", - констатировала Ирина Бедарик.

"Думаю, эта тема во многом используется еще и потому, что учителя менее защищены в правовом плане, на нас легче оказать негативное давление", - добавила педагог.

Областная педагогическая конференция собрала около 2 тыс. человек. Впервые в регионе она прошла в видеоформате, что позволило существенно увеличить круг ее участников.-0-