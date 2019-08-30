Неизвестные от имени МАРТ рассылали предпринимателям уведомления о включении в план проверок

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпринимателям от имени Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси стали приходить уведомления о включении в план выборочных проверок. Ведомство информирует, что не имеет к ним отношения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.
"Адрес электронной почты informirovanie.mart@tut.by МАРТ не принадлежит. Чтобы не допустить дальнейший обман пользователей, он заблокирован", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что адреса электронной почты сотрудников министерства оканчиваются на @mart.gov.by (к примеру: petrov@mart.gov.by). Субъектам хозяйствования порекомендовали проявлять бдительность, не скачивать и не открывать подозрительные файлы.
МАРТ организует и проводит выборочные и внеплановые проверки соблюдения законодательства в порядке, установленном указом №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности".
О назначении выборочной проверки проверяемая организация должна быть письменно уведомлена не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала ее проведения. Уведомление заверяется печатью контролирующего (надзорного) органа или оформляется на бланке для письма.-0-