Неизвестные повредили имущество в отделении посольства Беларуси в РФ в Екатеринбурге

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Неизвестные лица совершили хулиганские действия в отношении отделения посольства Беларуси в России в Екатеринбурге. Информацию об этом корреспонденту БЕЛТА подтвердили в белорусской дипмиссии в Москве.

"Идет следствие", - сказали в посольстве, добавив, что не хотели бы сообщать подробности, чтобы не навредить ведущемуся расследованию.

В дипмиссии уточнили, что было повреждено имущество отделения посольства.

В свою очередь начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в комментарии корреспонденту БЕЛТА по этому поводу отметил: "Пока можем только подтвердить факт хулиганских действий, в результате которых было повреждено имущество отделения посольства в Екатеринбурге. Ведется разбирательство, выясняются все обстоятельства, на месте работают представители правоохранительных органов российской стороны".-0-