Некоторые аккредитовались наблюдателями на избирательных участках ради разжигания конфликтов - Жилко

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые аккредитовались наблюдателями на выборах Президента Беларуси только ради того, чтобы разжигать конфликты. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА наблюдатель на участке №50 в городе Барановичи Ирина Жилко.

"Я могу с уверенностью сказать, что отдельные граждане искусственно нагнетают обстановку на участках с первых часов голосования. Хотя реальных причин для этого нет. Участок открылся вовремя, урна была опечатана согласно законодательству, присутствовали все члены комиссии и наблюдатели. Но те люди, которые поздно аккредитовались и на участок не попали, устроили настоящую провокацию. Дошло до того, что на председателя участковой комиссии они вызвали наряд милиции. Хотя я как наблюдатель подтверждаю, что никаких нарушений не было. Все было в рамках закона", - отметила Ирина Жилко.

Она подчеркнула, что такие действия со стороны наблюдателей недопустимы, поскольку они противоречат законодательству и создают нервозную и напряженную атмосферу на участке.

"Представьте, каково людям, которые приходят голосовать, приводят с собой детей и видят на участке подобные ситуации. Функция наблюдателя следить за законностью процесса выборов, а не реализовывать собственные амбиции и устанавливать свои правила. Создается впечатление, что некоторые граждане аккредитовались наблюдателями только ради того, чтобы разжигать конфликты", - резюмировала Ирина Жилко.

Досрочное голосование на выборах Президента Беларуси проходит с 4 по 8 августа включительно. Избирательные участки в эти дни будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

Досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. В Беларуси их 231. Всего образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.-0-