Некоторые белорусские турфирмы отменяют поездки в Китай

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые белорусские турфирмы отменяют ближайшие поездки в Китай из-за коронавируса, сообщили корреспонденту БЕЛТА представители турбизнеса.

В компании "Интерлюкс Тур" рассказали, что из-за нового коронавируса принято решение отменить ближайший тур в Китай с вылетом 9 марта. "В группе должны были быть туристы из Беларуси, Литвы, Латвии и России (стран, где работают представительства "Интерлюкс"), туроператором был внесен авиакомпании депозит. Однако мы пошли на то, чтобы понести затраты и отменили авиабилеты", - отметила представитель турфирмы.

Туристам компенсировали все уплаченные деньги, желающим предложили перенести поездку в Китай на май. "Майский тур пока поставили на паузу, его мы не отменяли. Но, естественно, всех туристов предупредили, что если ситуация (с коронавирусом. - Прим.БЕЛТА) сохранится, то все компенсируем", - уточнили в "Интерлюкс Тур".

В компании пояснили, что постоянно мониторят ситуацию в странах, куда направляют туристов, учитывают рекомендации Министерства спорта и туризма. Например, когда в Австралии были сильные пожары, тоже возник вопрос с безопасностью туристов, но в итоге тур в эту страну был сохранен.

Что касается альтернатив китайскому направлению, то, по мнению турагентов, если человек запланировал поездку именно в Китай, то ему достаточно сложно предложить замену. "Возможно, это могла бы быть Япония, но в эти даты (вместо отмененной в марте поездки) у нас ее нет. Поэтому мы с каждым туристом общаемся индивидуально. Если он хотел бы именно в Китай, то можно перенести поездку на май либо на осень. Если же отпуск был запланирован на март, то мы предлагаем в том числе другие азиатские направления, например, тур на Бали, тур с отдыхом на Лангкави в Малайзии. Есть варианты туров в Бразилию, Аргентину - это экзотика, которая по деньгам будет плюс-минус соизмерима со стоимостью туров в Китай", - поясняют специалисты.

Аннуляцию туров в Китай также подтвердили в компании "Энивей Трэвел". "Туристы должны были полететь в марте-апреле, но туры аннулировали. С каждым клиентом вопрос решается индивидуально - либо возврат денежных средств, либо альтернативные направления", - пояснили в компании, уточнив, что чаще люди предпочитают выбрать альтернативное направление, а не отказаться от отдыха полностью. Отказ от туров в Китай специалисты объясняют и тем, что в самой стране отменяются некоторые авиарейсы, есть вопросы с внутренним сообщением.

На фоне информации о коронавирусе некоторые отказываются не только от Китая, но и других стран в азиатском регионе, тогда тур перебронируют, например, на Кубу.

В туркомпании отметили, что на данный момент проблем с туристами не возникает, все-таки Китай - не самое популярное направление у белорусских туристов, чтобы сложно было решать вопросы с аннуляцией и перебронированием.

В то же время некоторые компании, которые организуют поездки в Китай, сообщили, что никаких изменений в их работе нет.

Главный юрисконсульт отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Александр Кречетов рассказал БЕЛТА, что за последнее время в Минспорт поступило около 15 звонков по поводу поездок в Китай. Звонки продолжают поступать и сегодня.

"Люди просят проконсультировать относительно того, как им поступить - ехать или воздержаться от путешествия. Если воздержаться, то как обратиться в компанию, чтобы выйти с минимальными потерями, как себя вести, если фирма чинит препятствия для расторжения договора. Не скажу, что обращения носят массовый характер, но во всяком случае люди звонят, интересуются подобными вопросами. С учетом прошлой недели - около 15 звонков. Среди вопросов - есть ли угроза для посещения, поступит ли какой-либо официальный запрет относительно посещения Китая", - рассказал Александр Кречетов.

Он отметил, что Минспорт взаимодействует с другими заинтересованными госорганами и будет размещать актуальную информацию касательно посещения Китая на своем сайте.

По данным Белстата, Китай в составе организованных групп в 2018 году посетили 1 410 белорусских туристов (данных за 2019-й пока нет). Это менее 0,2% от общего числа всех выехавших за рубеж белорусских туристов в 2018-м. Чаще всего компании предлагают туры с посещением Пекина и Шанхая.-0-