"Некоторые более равны, чем другие" - Макей сравнил отношение Запада к Беларуси с романом Оруэлла

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые страны присвоили себе право поучать другие государства и контролировать их. На это обратил внимание министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Руководитель телеканала ОНТ Марат Марков отметил, что роман Джорджа Оруэлла "1984" порой пытаются сегодня проецировать на Беларусь. "Где сегодня, на ваш взгляд, реально "1984-й": у нас, в Европе или Америке?" - спросил он у министра.

"На мой взгляд, во всем мире. Принцип "старший брат наблюдает за вами" сегодня характерен для межгосударственных отношений во всем мире", - считает Владимир Макей.

Он также вспомнил еще одно известное произведение Оруэлла - "Скотный двор". "Там есть принцип "все звери равны, но некоторые более равны, чем другие". Сегодня, если переносить это на сферу межгосударственных отношений, некоторые возомнили себя более равными, чем другие, и присвоили себе право поучать, наблюдать за всеми, контролировать, говорить, что нужно делать, что нельзя, право быть святее Папы Римского. И мы это видим в отношении Беларуси, России, ряда других государств", - заметил белорусский дипломат.-0-

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