Некоторые наблюдатели своей главной задачей считают распространение откровенных фейков - мнение

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые наблюдатели своей главной задачей считают распространение откровенных фейков. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала наблюдатель участка №3 городского поселка Октябрьский Гомельской области Ольга Вежновец, комментируя заявление одного из Telegram-каналов о якобы факте вброса бюллетеней на ее участке.

"Непосредственно на участке в этот день работали трое наблюдателей, и мы внимательно следили за ходом голосования. Ничего подобного, о чем пишется в заявлении, не было. Более того, заявитель, который распространил эту информацию, находился в коридоре, поскольку в порядке очередности не смог попасть на участок в качестве наблюдателя. Такое ощущение, что некоторые наблюдатели своей главной задачей считают распространение откровенных фейков. Я считаю, что это просто недопустимо", - отметила Ольга Вежновец.

Кстати, еще один информационный вброс опровергла наблюдатель от "Белой Руси" Тамара Тобольчик (она работала на участке №78 в Бресте). Ряд интернет-ресурсов распространил информацию о том, что с этого участка с помощью милиции выгнали наблюдателя Александра Сахарука.

"Это откровенная ложь, - ответила Тамара Тобольчик. - Александр Сахарук аккредитован на этом участке в качестве наблюдателя. Ему объяснили, что на участке уже работает достаточное количество наблюдателей, которые аккредитовались раньше. Все в корректной и вежливой форме. Ни о какой милиции речи вообще не шло, более того, эта ситуация была им воспринята спокойно и с пониманием. И лично мне вообще не понятно, кому выгодно это нагнетание и фейки".-0-