Некоторые нотариальные конторы и бюро в мае изменят график работы

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период республиканских праздников некоторые нотариальные конторы, нотариальные бюро и нотариальные архивы республики изменят график работы. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

В частности, с переносом рабочего дня с понедельника 10 мая на субботу 15 мая будут работать Гомельская областная нотариальная палата, нотариальный архив Гомельского нотариального округа, а также некоторые нотариальные конторы и бюро. Среди них нотариальные конторы Брагинского, Ветковского, Добрушского, Ельского, Житковичского, Лельчицкого, Петриковского районов, нотариальные бюро №1, 3 города Гомеля.

Рабочий день с 10 мая переносится на 15 мая и для аппарата Гродненской областной нотариальной палаты, нотариального архива Гродненского нотариального округа, а также в нотариальных конторах №2, 3 Ленинского района Гродно и двух нотариальных бюро - №1 Лиды и №2 Гродно.

Аналогичная ситуация в нотариальном архиве Минского городского нотариального округа, Минской городской нотариальной палате и клиент-центре, созданном при ней.

На сайте БНП размещена подробная информация о работе нотариальных контор и бюро в выходные и праздничные дни.-0-