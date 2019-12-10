Некоторые операции будут недоступны для клиентов Беларусбанка 10-11 декабря

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые операции будут недоступны для клиентов Беларусбанка с 22.00 10 декабря до 14.00 11 декабря из-за технологических работ. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.
Клиентам будут недоступны операции по вкладным счетам физических лиц и переводам Western Union в системах дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, Мбанкинг) и устройствах самообслуживания, а также по кредитам физлиц во всех каналах обслуживания.
В Беларусбанке приносят извинения за временные неудобства.-0-