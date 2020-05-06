Некоторые работники здравоохранения освобождены от уплаты нотариального тарифа

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская нотариальная палата приняла решение освободить от уплаты нотариального тарифа по ряду совершаемых нотариальных действий некоторых работников здравоохранения бюджетных организаций, сообщил БЕЛТА помощник председателя палаты Артур Стрех.

Это касается работников, которые оказывают медпомощь или участвуют в ее оказании пациентам с инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, и контактам первого уровня, и (или) работают в условиях, связанных с этой инфекцией.

Речь идет о медработниках, водителях закрепленных за ними автомобилей скорой медпомощи (экстренной консультативной помощи), санитарках, работниках лабораторий бюджетных организаций, в том числе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, которые задействованы в выполнении лабораторных исследований на инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19. Они освобождаются от уплаты нотариального тарифа за свидетельствование подлинности их подписей на документах, удостоверение доверенностей, отмены доверенностей, согласий (отказов), а также за оказание услуг правого и технического характера, связанных с совершением этих нотариальных действий.

Эти работники здравоохранения могут обратиться по телефонам для предварительной записи в любую нотариальную контору или нотариальное бюро в течение рабочего дня и согласовать дату и время приема. Консультацию по волнующему вопросу можно получить у нотариуса, в том числе по телефону или по видеосвязи с использованием мессенджеров.

Для совершения нотариального действия бесплатно при себе необходимо иметь справку с места работы, где указана дополнительная информация о том, что работник оказывает медпомощь (участвует в ее оказании) пациентам с COVID-19 и контактам первого уровня, и (или) работает в условиях, связанных с этой инфекцией. Работники лабораторий, в том числе РНПЦ, освобождаются от уплаты нотариального тарифа при представлении справки с места работы с указанием в ней информации об их участии в выполнении лабораторных исследований на инфекцию, вызванную коронавирусом. Наличие иных документов, необходимых для совершения нотариального действия, согласовывается в ходе предварительной записи на прием к нотариусу.

Приказ об освобождении от уплаты нотариального тарифа отдельных работников здравоохранения подписан председателем Белорусской нотариальной палаты для поддержки медиков, задействованных в борьбе с СOVID-19. Действие приказа продлится с 11 мая по 30 июня 2020 года.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, время их работы, а также контактные данные можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".-0-