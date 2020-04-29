Некоторые справки планируется выдавать в электронной форме

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен перечень административных процедур, планируемых для перевода в электронную форму. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Сергея Румаса от 27 апреля 2020 года №119р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В список вошли админпроцедуры по заявлениям граждан, в частности принятие решения о предоставлении жилого помещения коммерческого использования государственного жилфонда, выдача справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, занимаемом жилом помещении и составе семьи, предоставлении (непредоставлении) одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья.

В электронной форме планируется выдавать и документы о приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в Беларусь, пропуска на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через госграницу, разрешения на удаление объектов растительного мира в населенных пунктах.

В перечень включены и админпроцедуры в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Например, выдача справки об уплате налога на доходы иностранных организаций, не работающих в Беларуси через постоянное представительство, справки, подтверждающей сумму уплаченного в бюджет налога на прибыль иностранной организацией, а также выдача (заверение) справки о постоянном местонахождении белорусской организации (для избежания двойного налогообложения).

Распоряжение вступает в силу с 6 мая.-0-