18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые услуги железнодорожных и автовокзалов подорожают в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №94 от 6 декабря 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлены новые предельные максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов, а также на услуги автомобильных терминалов.

В частности, после вступления в силу документа вырастет тариф на оформление проездных документов (билетов) на д/ж вокзалах. Так, тариф на оформление билетов в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий вырастет на 15 копеек и составит Br0,3, оформление билета на поезд международных линий "туда"- на 20 копеек до Br0,7, "обратно" или от другой станции - на 10 копеек до Br1.

Постановлением предусмотрено также повышение тарифов за переоформление проездных документов: на проезд в день отправления поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий - на 15 копеек (до Br0,3), в день отправления поезда международных линий - на 20 копеек (до Br0,7).

Чтобы забронировать билет, нужно будет заплатить 30 копеек (сейчас 25).

Повышаются также тарифы за оформление возврата платежей за неиспользованный билет или неиспользованный перевозочный документ на багаж либо грузобагаж - на 15 копеек до Br0,3.

Тариф на бронирование места для проезда в автобусах при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении вырастет на 4 копейки и составит Br0,15.

Перечень услуг транспортных автомобильных терминалов дополнен услугами, оказываемыми автомобильному перевозчику. Речь о реализации билетов, багажных квитанций (12% от стоимости билета с НДС) и предоставлении места для остановки автобуса с целью посадки-высадки пассажиров (в зависимости от разновидности терминала и вида перевозки тариф составит от Br1,8 до Br3 без НДС).

В МАРТ введение государственного ценового регулирования услуг транспортных автомобильных терминалов, оказываемых автоперевозчику, объяснили тем, что в соответствии с законодательством услуги транспортных терминалов признаются сферой естественной монополии. Кроме того, в настоящее время услуги по автоперевозке пассажиров могут предлагать только автомобильные перевозчики, заключившие с владельцем пассажирского терминала договор на использование терминала, а также автомобильный перевозчик, являющийся владельцем пассажирского терминала. "Таким образом, в целях недопущения злоупотребления транспортными автомобильными терминалами своим доминирующим положением и установления единых подходов ценообразования и равных условий деятельности для всех автомобильных перевозчиков принято данное решение", - пояснили в ведомстве.

Вместе с тем документ отменяет госрегулирование некоторых услуг, оказываемых пассажиру железнодорожным терминалом (заказ и оформление проездного документа (билета) через интернет по банковским платежным карточкам), а также транспортным автомобильным терминалом (предварительная продажа билета на автобусы при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении; предварительная продажа билета на автобусы, отправляющиеся с других автомобильных пассажирских терминалов, при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-