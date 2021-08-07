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Общество
07 августа 2021, 14:38

Нельзя формально относиться к обращениям граждан - Кочанова

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Кочанова: работа с обращениями граждан - ключевое направление в работе любого госоргана
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нельзя формально относиться к обращениям граждан, заявила журналистам по итогам выездного заседания Президиума Совета Республики его председатель Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на расширенном заседании рассмотрена работа Мингорисполкома с обращениями граждан и юридических лиц. Оно проведено по итогам вчерашнего единого дня приема граждан членами Президиума Совета Республики в Минске.

"Закон об обращениях граждан, который действует в нашей стране, показал свою эффективность. Но в любом случае всякий раз появляются какие-то вопросы, которые надо решать. И нам, как законодателям, сегодня понятно, что закон об обращениях граждан тоже требует какой-то корректировки. При всем при том, что он у нас в работе сейчас, - сказала Наталья Кочанова. - Тогда, когда мы выезжаем в регионы и проводим приемы по личным вопросам, мы видим, что всякий раз возникают какие-то вопросы, которые возможно где-то еще законодательно не урегулированы. И, конечно, их надо решать и решать более оперативно".

Спикер отметила, что к этой работе следует привлечь депутатский корпус всех уровней. "Они работают в этом направлении, они знают жизнь людей, потому что они избранники народа. Но вместе с тем мы хотели бы, чтобы обратная связь была более оперативной. Если есть такие вопросы, которые нужно решать, их надо решать очень быстро и не затягивать", - констатировала она.

Важный вопрос - качество рассмотрения обращений граждан. "Нельзя равнодушно относиться к этому вопросу, с формализмом. Иногда мы видим просто формальные отписки, когда сделали выписки из действующих законопроектов по этому вопросу и отправили заявителю. Зачем? Человек хотел не этого. Он хотел, чтобы его услышали. А для этого надо выезжать на места, надо встречаться с людьми. Надо видеть и слышать их. Об этом говорил неоднократно Президент во время встреч с вертикалью власти, депутатским корпусом. Надо уметь слушать и слышать людей. Это очень важно", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова добавила, что хорошая форма работы - единые дни приема граждан. "Мы проводим такие единые дни приема, а на следующий день подводим итоги, приглашаем местные органы власти для того, чтобы совместно обсудить, что наиболее актуально и важно для того или иного района, той или иной области. В данном случае в городе Минске мы увидели, что обращений достаточно много. Прежде всего это строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и торговля. Вот эти три вопроса вышли в лидеры и сегодня наиболее актуальны для города Минска. Конечно, есть вопросы, касающиеся работы системы образования, здравоохранения. Но их гораздо меньше, чем вот этих, которые вышли на первый план. Поэтому Президент поставил задачу создать комиссию и проверить работу строительной отрасли города Минска", - заключила она.-0-

Фото Павла Орловского

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