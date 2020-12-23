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Общество
23 декабря 2020, 21:02

Нельзя сомневаться в достоверности исторических событий и героизме наших людей на войне - ветеран

Аэлита Самсонова. Фото из архива
Аэлита Самсонова. Фото из архива
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23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нельзя сомневаться в достоверности исторических событий и героизме наших людей во время Великой Отечественной войны. Таким мнением поделилась с журналистами ветеран Великой Отечественной войны Аэлита Самсонова во время проекта "Память сердца", передает корреспондент БЕЛТА.

Аэлита Самсонова уверена, что сомнения по поводу исторической правды о Великой Отечественной войне вносятся в политических целях. "Сомневаться в достоверности исторических событий и героизме наших людей ни в коем случае нельзя. Германия признала свою вину в развязывании Второй мировой войны и не считает нужным проводить ревизию исторических фактов. Я человек, перед глазами которого прошла почти целая столетняя эпоха. Я получила много уроков из пережитого. И на встречах с ребятами рассказываю, что пережила сама. Делюсь только тем, что видела своими глазами", - подчеркнула она.

Ветеран Великой Отечественной войны уверена, что извне молодежи пытаются навязать откровенную ерунду. "Как можно сомневаться, когда живо столько свидетелей тех событий, есть столько свидетельств той поры - памятников, братских могил и захоронений на местах трагедий. У молодежи сейчас несколько другие приоритеты, а взрослые слишком лояльны к этому", - отметила Аэлита Самсонова.

Сегодня на Аллее Героев в Гомеле завершился областной этап республиканского проекта "Память сердца". Каждое мероприятие состояло из диалога поколений и митинга-реквиема. "Во время диалога поколений молодые люди могли пообщаться с ветеранами войны, высказаться на злободневные острые темы, в том числе о переписывании истории, иной интерпретации исторических событий. А самое главное - услышать правду о военных лихолетьях от свидетелей тех времен", - рассказала первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова.

Митинги-реквиемы прошли у знаковых мест во всех районах области. "Это мемориалы на месте сожженных деревень, у "детской Хатыни", братских могил и захоронений неизвестных солдат, партизан, воинов-освободителей. Ребята возлагают цветы, отдавая дань памяти людям, которые защитили для нас страну, сохранили мирное небо", - добавила Вероника Гудкова.

Акция "Память сердца" стартовала в Гомельской области 14 декабря. Патриотический проект начался со Жлобинского района. За минувшую декаду он прошел во всех районах области, объединил молодежь и в 75-ю годовщину окончания самой кровопролитной войны в очередной раз напомнил о высокой цене Победы.

Мероприятия проекта БРСМ "Память сердца" проходят во всех регионах Беларуси. В памятных местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны, молодые люди организуют митинги-реквиемы с возложением цветов и зажжением лампад памяти в форме названия этого патриотического проекта. Тематике сохранения исторической памяти посвящены и диалоги поколений.-0-

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