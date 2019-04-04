Немецкая писательница Хайке Забель встретилась с участниками клуба "Юный дипломат"

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Известная немецкая писательница, руководитель благотворительного фонда "Вместе в будущее" Хайке Забель сегодня встретилась с молодежью на заседании клуба "Юный дипломат" в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

Немецкая гостья отметила, что для нее большая честь быть участницей белорусско-германской встречи со школьниками и студентами. Она поделилась своим видением Беларуси, которую любит и с которой ее связывают многочисленные гуманитарные проекты, пообщалась с молодежью не только на немецком, но и белорусском, а также русском языках.

Хайке Забель - частый гость Беларуси, около 20 лет она приезжает в страну с благотворительной миссией, оказывая помощь пострадавшим от аварии на ЧАЭС районам. Благодаря ее инициативе немецкой стороной оказывается поддержка детским садам, домам семейного типа и больницам. Немецкие волонтеры много раз приезжали в Беларусь, чтобы помочь в благоустройстве и ремонте детских садов на загрязненных территориях.

Свои позитивные впечатления, мысли об увиденном в стране Хайке Забель сумела творчески запечатлеть в трех своих книгах, которые изданы в Германии. В феврале писательница привезла на Минскую международную книжную выставку-ярмарку последнюю книгу о Беларуси под названием "Все будет хорошо: почему белорусы так говорят и верят в это", которая вызвала большой интерес читателей. Ее произведения - это своего рода короткие зарисовки, написанные с философским видением, с чувством юмора, отражающие ее видение страны.

Юные дипломаты интересовались творческими и другими аспектами ее жизни, отношением к различным современным тенденциям, жизнью немцев. В заключение Хайке Забель провела викторину, наиболее внимательные слушатели получили от нее призы.-0-