Немецкий политик: белорусы должны гордиться своими достижениями и традициями

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны гордиться своими достижениями и традициями. Такое мнение во время регионального форума "ІІІ Берестейский диалог", посвященного Дню народного единства, высказал член политической партии "Дойче Митте" (немецкая середина) Оливер Шнееманн, передает корреспондент БЕЛТА.

Делегация из немецкого Кельна прибыла в Брест по приглашению председателя горисполкома Александра Рогачука. Гости принимают активное участие в праздничных мероприятиях, которые проходят в городе по случаю Дня народного единства. "17 сентября это такой же день для белорусов, как 3 октября в Германии. Вы так же, как и немецкий народ, пережили много лет разлуки и снова стали единой нацией. Правда, в отличие от белорусов немцы сами виноваты в том, что были много лет разделены", - отметил немецкий политик.

Представитель по иностранным делам партии "Дойче Митте" Оливер Шнееманн впервые побывал в Беларуси два года назад в качестве международного независимого наблюдателя на парламентских выборах. Это уже его пятый визит в нашу страну. "Мы здесь с простой целью: посмотреть в глаза другу другу, наладить дружеские партнерские контакты, а также для того, чтобы знать правду. А она заключается в том, что здесь очень гостеприимные люди, комфортная атмосфера. То, как порой преподносят события в Беларуси некоторые немецкие СМИ, не соответствует тому, что мы видим, приезжая сюда", - заметил политик.

"Отмечайте свой национальный праздник, празднуйте его громко, наслаждайтесь им, радуйтесь. Радуйтесь от великолепных людей, которые здесь живут, от достижений, которые имеете, и от традиций, которыми вы богаты", - заключил Оливер Шнееманн.

Центральной темой регионального форума "ІІІ Берестейский диалог" стало воссоединение Западной и Восточной Беларуси. В роли экспертов выступили проректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Валентина Швайко, ученый секретарь Института истории НАН Беларуси кандидат исторических наук, доцент Андрей Соловьянов, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Алдонин. В диалоге приняли участие представители руководства города, общественных объединений, средств массовой информации, руководители предприятий и организаций Бреста.-0-