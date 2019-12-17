Немецкий путешественник на веломобиле: в Беларусь стоит приехать

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может быть интересным направлением для велопутешествий, здесь дружелюбные и открытые люди, красивые места. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал немецкий турист Яша Бойттлер, путешествующий по Беларуси на уникальном веломобиле.

Гродно на пути туриста - одна из конечных точек более чем 10-дневного маршрута. Свое путешествие на веломобиле (своеобразном велосипеде с корпусом из композитных материалов весом около 45 кг) он начинал с Брестчины, после побывал в Минске и Лиде, других городах.

"Впечатления большей частью позитивные. Открытые люди, очень душевные и доброжелательные. Порой даже уставал от общения и интервью, не ожидал такой популярности и интереса к своей персоне", - делится впечатлениями путешественник. По его словам, проблем с ориентированием не было: всегда были те, кто готов помочь. В позитивном ключе складывалось и общение с сотрудниками милиции, пограничниками.

"Знаете, проблемой на пути назову не самое лучшее интернет-покрытие на некоторых лесных участках дорог. Тогда не мог слушать музыку онлайн. А в целом страна комфортна для путешественников, в том числе и для поездок на велосипедах или веломобилях", - говорит Яша Бойттлер.

Молодой человек интересуется Восточной Европой, поэтому поездка для него была важна. "Необходимо все увидеть собственными глазами", - уверен путешественник. "Выделить какой-то один город Беларуси не могу. Все они по-своему уникальны и красивы. В путешествиях всегда стараюсь пробовать локальную кухню. Многое понравилось, например борщ и котлеты, в Лиде попробовал знаменитое местное пиво", - рассказывает Яша Бойттлер. Он подчеркивает, что с удовольствием снова приедет в Беларусь, причем, возможно, не один.

В конце декабря в Утрехте пройдет слет веломобилей со всей Европы. Яша уверен, что после путешествия немало вопросов зададут и ему - Беларусь интересна многим. "Если спросят, стоит ли ехать, отвечу - да!" - резюмирует он.-0-