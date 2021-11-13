Немецкий журналист: Запад замалчивает причины миграционного кризиса в Европе

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад замалчивает причины миграционного кризиса в Европе. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил немецкий журналист Томас Репер, сообщает БЕЛТА.

Немецкий журналист убежден: причиной миграционного кризиса на территории Европы является вероломное вмешательство Запада в дела стран Ближнего Востока и севера Африки. По его мнению, США и их союзники по НАТО преследуют сугубо корыстные цели на территории этого региона, а вину за искалеченные жизни беженцев всегда готовы переложить на других, например на Беларусь.

"Кто такие беженцы? Это афганцы, сирийцы, иракцы. Это те страны, где Запад завязал свои войны и оттуда люди бегут", - сказал Томас Репер.

Журналист подчеркнул, что Запад замалчивает причины миграционного кризиса. "Свои "гуманные" ценности они оставляют далеко позади. И им неважно, умирают там люди сейчас в лесах у границы или нет. Если это можно использовать против Беларуси - это хороший повод", - добавил он.-0-