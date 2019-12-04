Ненадлежащая реклама и ложные договоры: Минтранс назвал основные нарушения в работе такси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция за 10 месяцев этого года проверила работу более 4,3 тыс. автомобилей-такси, при этом выявила более 3 тыс. нарушений законодательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Во время проверок к административной ответственности привлечено более 1,7 тыс. человек, автомобильным перевозчикам выдано более 1,1 тыс. предписаний на устранение нарушений.

В некоторых случаях Транспортная инспекция установила, что субъекты хозяйствования размещают на своих сайтах, интернет-сервисах неверную информацию. В частности, речь идет о недействительных договорах об аренде транспортных средств с экипажем и ложных сообщениях о том, что любое лицо, сделавшее заказ через интернет-сервис, заключило договор аренды транспортного средства с экипажем путем присоединения к публичной оферте, размещенной на сайте.

"В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Беларуси, договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть заключен в письменной форме (ст.604 ГК), члены экипажа являются работниками арендодателя и должны состоять в трудовых отношениях с арендодателем (ст.606 ГК)", - обращают внимание в Минтрансе. Гражданско-правовой договор заключается для выполнения работы (например, оказания услуги), направленной на получение конкретного результата. После его достижения договор считается исполненным и прекращает действие.

Транспортная инспекция также изучила информацию, размещенную в общем доступе на сайте одного из диспетчеров такси. При проверке были выявлены противоречия, способные наносить вред общественным интересам пассажиров. Размещение таких данных Транспортная инспекция квалифицирует как распространение ненадлежащей рекламы. Было подготовлено и направлено в компетентный орган представление о необходимости ограничить доступ к проблемному интернет-ресурсу.

Согласно ст.1 закона "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" автомобильный перевозчик - это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие в соответствии с законодательством право на выполнение автомобильных перевозок и выполняющие такие перевозки. В Минтрансе подчеркнули, что автомобили-такси и водители автомобилей-такси должны соответствовать Правилам автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 года №972.-0-