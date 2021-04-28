Необходим закон об ответственности за фальсификацию истории периода ВОВ - Жилинский

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назрел момент для подготовки закона об ответственности за фальсификации и искажения истории периода Великой Отечественной войны, заявил сегодня журналистам ректор Института подготовки научных кадров НАН Марат Жилинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю, что назрел момент, когда должен выйти в свет законопроект, возможно, он должен быть в рамках Союзного государства, об ответственности за фальсификации и искажение истории периода Великой Отечественной войны. И там должна быть предусмотрена не только административная, но, я считаю, и уголовная ответственность", - сказал Марат Жилинский.

Он отметил, что данный вопрос сейчас особенно актуален, "нападки на историю Великой Победы, Беларуси, а также вклада советского народа в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн продолжаются", - добавил ректор.

"Последние события о возбуждении уголовных дел о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории наших стран говорят о том, что мы нашли точки соприкосновения. Нашими государствами были приняты правильные решения о возбуждении уголовных дел", - добавил Марат Жилинский.-0-

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