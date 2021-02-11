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11 февраля 2021, 19:11

Необходимо больше внимания уделять преподаванию искусства в школах - делегат ВНС

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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо больше внимания уделять преподаванию мирового и отечественного искусства в школах. На это обратила внимание в своем докладе директор Картинной галереи Г.Х. Ващенко, председатель районной организации ОО "Белорусский союз женщин" Центрального района Гомеля Людмила Шимбалева на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Людмила Шимбалева акцентировала внимание на разных аспектах преподавания предмета. По ее мнению, хорошо, что он вернулся в расписание школьников. "Однако одного урока в неделю явно недостаточно, а в 10 и 11 классах этот предмет и вовсе отсутствует. Согласитесь, что человек, понимающий культуру, при решении многих жизненных вопросов будет более тонко чувствовать и действовать в реальной жизни. Поэтому приобщение всех школьников к сокровищам мировой культуры считаю насущной необходимостью", - подчеркнула она.

Немалое значение, по словам докладчика, имеет и способ подачи материала. "Любой предмет может стать скучным и неинтересным, а может перевернуть сознание, предопределить выбор будущей профессии подростка, сделать мир вокруг ярче и интереснее. А увлеченность учеников зависит только от увлеченности учителя уровнем его художественного образования, творческого опыта. Значит, речь должна идти и об определенных требованиях к квалификации педагога", - сказала Людмила Шимбалева.

Директор Картинной галереи Г.Х. Ващенко уверена: велико значение приобщения к культуре и в деле единения народа. "Если говорить о народном единстве на земном, житейском уровне, то это, прежде всего, умение ценить свою и чужую жизни, соотносить личные интересны с интересами окружающих и в целом всей страны. Для достижения подобного результата культура может сделать абсолютно все, если подразумевать под культурой то, что стимулирует работу души, сохраняет человеческое в человеке. Сегодня это важно как никогда. Потому что чем глобальнее стоящие перед страной проблемы, тем принципиально большее значение приобретают душевные качества каждого из нас в отдельности и нации в целом", - резюмировала участница VI Всебелорусского народного собрания.-0-

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