Необходимо индивидуально работать с освобождающимися из мест лишения свободы - Генпрокуратура

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо сосредоточить внимание на индивидуальной работе по ресоциализации с людьми, которые освобождаются из мест лишения свободы. Такое мнение во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА высказала начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генпрокуратуры Марина Попова.

"Самое главное в нашей деятельности сейчас - необходимость сосредоточить внимание на индивидуальной работе с этими гражданами. Очень многие откликнутся, если работать с каждым человеком индивидуально. Не устраивать, например, ярмарку вакансий, как у нас очень любят в регионах делать, когда говорят "приходите все, мы что-нибудь кому-нибудь предложим". Придут эти люди, посидят и уйдут", - отметила Марина Попова. С такими людьми, по ее мнению, надо разговаривать индивидуально и подбирать каждому занятие по возможностям.

Органы прокуратуры постоянно работают с людьми, которые освобождаются из мест лишения свободы. "Тенденция из года в год у нас повторяется - практически каждое третье преступление сегодня у нас совершается лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Это надо изменять", - подчеркнула Марина Попова.

Она заметила, что, по статистике на конец 2019 года, динамика с рецидивными преступлениями несколько улучшилась. Их стало меньше на 5,3%. В прошлом году Генпрокуратура анализировала ситуацию с рецидивной преступностью. "Мы обнаружили, например, что освобождавшиеся из мест лишения свободы не имели паспортов. И поэтому тратили длительное время на получение паспорта те, кто хотел его получить", - рассказала Марина Попова. Отсутствие паспорта после освобождения приводило к тому, что люди возвращались в свою прежнюю асоциальную среду общения.

"Департамент исполнения наказаний МВД нам сообщил, что уже меры приняты и сегодня паспортизируются практически 100% освобождающихся из мест лишения свободы. На наш взгляд, это первый и очень важный шаг, который позволил нам сократить время для адаптации человека в обществе после освобождения", - сказала Марина Попова.

"Вторым шагом был вопрос трудоустройства. Вот здесь у нас очень сложная проблема возникает с бронированием рабочих мест. Законодательство предусматривает целый алгоритм действий. За три месяца до освобождения органы системы исполнения наказаний должны уведомить администрацию района, куда будет возвращаться гражданин. Должны сообщить о том, что человек возвращается, о его профессии, специальности, стаже работы. Чтобы уже исполком, ожидая этого человека, подбирал ему место работы, бронировал это место. И когда человек вернется, чтобы сразу его туда трудоустроили. Это все прекрасно написано, а на практике не работает, к сожалению. Поскольку ни один наниматель не готов держать три месяца вакантным место", - пояснила Марина Попова. При этом из-за стереотипов не все хотят принимать на работу людей с судимостями.

"Проблема здесь присутствует. И мы понимаем на практике: пусть хотя бы этим лицам предлагают место, которое является вакантным на момент, когда человек придет в органы соцзащиты для трудоустройства", - сказала Марина Попова.

По ее словам, часто освободившиеся люди не выражают особого желания пойти в соцслужбу. "Получается, места мы сегодня бронируем формально, "по головам" - примерному количеству людей, которые должны освободиться. Эти места для отчетности у нас забронированы, хотя людей никто туда не ждет", - объяснила Марина Попова.

Она заметила: к сожалению, не вся информация из мест лишения свободы приходит точная и достоверная, не всегда есть полное взаимодействие. "Оседает эта информация в каком-то из отделов исполкома. Но эти данные нужны другому подразделению, которое о ней не знает. И оно обращается, например, к нам с жалобой", - объяснила Марина Попова.

Представительница Генпрокуратуры отметила: освобождающихся из мест лишения свободы можно примерно разделить на три категории. Первая - добросовестные граждане, которые самостоятельно ищут работу, социализируются, возвращаются в жизнь. Вторая - это "обратная сторона медали". "То есть лица, которые уже уверены в своем образе жизни, они не намерены возвращаться в общество, вновь совершают преступления за очень короткий период времени и снова попадают в места лишения свободы", - рассказала Марина Попова. "И есть основная часть - практически 60-70% - это те люди, которые находятся на распутье. Наша задача - помочь им социализироваться. Помочь им с жильем, если у них в этом возникают проблемы, помочь с трудоустройством, с обретением того образа жизни, который был до помещения в места лишения свободы", - сказала Марина Попова.-0-

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