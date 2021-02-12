Необходимо повышать престиж региональных вузов - мнение

12 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Необходимо повышать престиж региональных вузов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась начальник отдела довузовской подготовки Могилевского государственного университета продовольствия Елена Андрейчикова, комментируя выступления спикеров на VI Всебелорусском народном собрании.

"Наш вуз - единственное высшее учебное заведение в стране, которое готовит специалистов для пищевой промышленности и сферы общественного питания. К нам едет молодежь со всей страны. Однако сейчас мы видим, что контрольные цифры приема уменьшаются. Но с другой стороны, увеличивается количество заявок на молодых специалистов от реального сектора экономики. Этот дисбаланс нужно устранять, - отметила Елена Андрейчикова. - Важно повышать престиж региональных вузов. Ведь не только в столице можно получить качественное образование. Среди наших выпускников - руководители концернов, ведомств, крупных предприятий, губернаторы. И достичь таких успехов в карьере им позволил, конечно, фундамент, заложенный в процессе обучения в нашем университете".

Как отметила начальник отдела, для качественной подготовки будущих специалистов важно техническое оснащение высших учебных заведений. "Техническую составляющую вопроса тоже нельзя обходить стороной. Технологии сейчас быстро меняются, на пищевых предприятиях устанавливается самое современное оборудование, и для того, чтобы готовить востребованных специалистов, нужна серьезная техническая база, высококвалифицированные педагоги. В нашей стране уделяют много внимания развитию и совершенствованию высшего образования. Наши студенты побеждают на международных конкурсах профессионального мастерства, а это свидетельствует о высоком качестве образования. Ежегодно увеличивается количество иностранных учащихся. Мы уверены в том, что и в будущую пятилетку будет так же", - подчеркнула Елена Андрейчикова.

По словам Елены Андрейчиковой, в обществе назрела необходимость изменить подходы к организации вступительной кампании. "Мне кажется, что нужно добавить при поступлении в вуз устный экзамен, что-то вроде собеседования. Мы должны видеть, кто приходит к нам учиться. Потому что в будущем сегодняшние абитуриенты должны будут руководить предприятиями, холдингами в пищевой промышленности, а здесь важны социально-личностные компетенции", - отметила она.

Если изменения в организации вступительной кампании будут приняты, важно вовремя информировать об этом родителей абитуриентов. "Они очень волнуются и переживают во время вступительной кампании и порой даже больше, чем дети", - подчеркнула начальник отдела.

"Каждый год к нам приезжают ребята со всех концов нашей страны. И мы видим, что это все дети разные. Но всех их объединяет чувство порядочности и ответственности. Они трудолюбивы и готовы учиться. А мы в свою очередь создаем для них все условия для получения образования и личностного становления. В будущем они станут настоящими профессионалами своего дела, будут работать на благо нашей Родины. И ими будут гордиться родители, их преподаватели и вся страна", - подчеркнула Елена Андрейчикова.-0-