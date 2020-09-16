"Необходимо спуститься на землю" - МИД Беларуси призвал украинские власти уважать права верующих

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси настоятельно призывает украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма. Об этом БЕЛТА заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя заявление офиса Президента Украины в отношении ситуации с паломниками-хасидами на белорусско-украинской границе.

В частности, в офисе украинского Президента призвали белорусские власти не создавать дополнительное напряжение на границе.

"Слушайте, вот честно, хватит заниматься забалтыванием проблемы. Есть вопрос, и его нужно и можно решить. Там более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом. Это абсолютно бесчеловечно. И сейчас важно это, а не демагогия и попытки украинских властей переложить на других ответственность за элементарную неохоту искать выход из ситуации", - заявил Анатолий Глаз.

Тем более, отметил пресс-секретарь МИД, известно, что в Умань уже прибыли паломники из других стран и некая вип-квота, установленная украинской стороной, уже выбрана. "А на каком основании дискриминируют именно эту группу? Неужели расстояние в 200 км от Киева - это настолько далеко, что украинская сторона не воспринимает лишения и страдания остановленных на границе людей, среди которых много женщин и детей?" - обозначил вопросы Анатолий Глаз.

"Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма. Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного - только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле, - подчеркнул официальный представитель белорусского МИД. - Это живые люди, которые транзитом оказались на белорусской земле, следуя в Украину. И, извините, мы не можем бросить их на произвол судьбы у закрытой украинцами границы".

Пресс-секретарь отметил, что ранее через белорусские посольства в Израиле и отдельных других странах израильские компетентные органы и еврейские религиозные структуры были информированы о невозможности въезда паломников с территории Беларуси в Украину ввиду принятых украинской стороной ограничительных мер. "Однако паломники продолжают прибывать в нашу страну. Поэтому для помощи верующим задействуются все силы, в том числе по линии ГПК, МВД и иных вовлеченных организаций", - сказал Анатолий Глаз.

"Если украинская сторона не сможет открыть границу, то мы будем готовы оказывать содействие в выезде паломников из Беларуси. Сделаем все, что в наших силах, чтобы максимально помочь людям", - добавил он.-0-