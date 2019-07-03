Необходимо восстанавливать имена героев-освободителей на мемориалах неизвестным солдатам - Соловей

3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По возможности необходимо восстанавливать имена героев-освободителей на мемориалах неизвестным солдатам, заявил исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время торжественного открытия празднования Дня Независимости на главной площади областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ничего не забыли и продолжаем делать все возможное для увековечивания памяти солдат, которые проявили доблесть и отвагу, отдали жизнь за нашу свободу. Наш долг сделать так, чтобы на мемориалах неизвестным солдатам все меньше оставалось безымянных табличек. Каждый год в ходе специальных поисковых операций удается найти останки воинов. И мы с почестями проводим перезахоронения. Для нас это дело чести - установить имена погибших героев", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Так, с начала 2019 года в двух населенных пунктах Гомельского района перезахоронены 69 воинов, имена многих из них предстоит установить."Мы продолжим эту работу и завещаем ее нашим детям и внукам", - сказал Геннадий Соловей. Он тепло поздравил гостей праздника, к искренним пожеланиям присоединились и представители Брянской делегации.

Парад военной техники и масштабная концертная программа продолжили праздникна главной площади. До позднего вечера свое творчество гостям и жителям города будут дарить лучшие коллективы региона и заслуженные артисты. Своеобразным телепортом во времени стала ретроспекция "75 мирных лет", которая разместилась по улицам Коммунаров и Советской. Словно кадры киноленты, оживали благодаря экспозициям городских предприятий характерные для разных послевоенных десятилетий моменты - с середины 1940-х до современности. Здесь можно было восстановить хронику электрификации региона, сфотографироваться у телефонной будки советского периода или с "Аэрофлотской" конфетой в половину человеческого роста. В этот день городское пространство превратилось в единую праздничную площадку.-0-