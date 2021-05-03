Необходимое лечение доставленных в Минск подростков проводится в полном объеме - главврач БСМП

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимое лечение доставленных в Минск подростков проводится в полном объеме, заявил журналистам главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Андрей Борисов, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о 12-летнем подростке из Мядельского района, Андрей Борисов отметил, что его состояние остается тяжелым. Мальчик на искусственной вентиляции легких. В данный момент нетранспортабелен. "Вопрос находится на контроле главы государства. В полном объеме проводится необходимое лечение, в том числе хирургическое. Налажен контакт с коллегами из России, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе расширенные с участием российских специалистов", - сказал он.

Вместе с тем, заметил главврач, по сравнению с тем моментом, когда ребенок был доставлен в Минск из Мядельской ЦРБ, врачи наблюдают положительную динамику. "Он стал более стабилен. Есть положительные моменты в его состоянии, на это нацелена вся наша работа. Проводится комплекс мероприятий, направленный на улучшение состояния пациента", - добавил главврач.

Что касается 16-летнего подростка, который был доставлен из Могилевской области неделей раньше, он также в тяжелом состоянии. "Пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Проводится все необходимое лечение в полном объеме", - отметил Андрей Борисов.

Как сообщалось, 23 апреля Республиканский центр организации медицинского реагирования организовал срочную доставку вертолетом МЧС Ми-8 (с медицинским модулем на борту) ребенка из Мстиславской ЦРБ. Подросток 2004 года рождения получил электротравму. При первичном осмотре у него были диагностированы ожоги различной степени тяжести - до 70%.

Второй инцидент произошел 29 апреля. 12-летний подросток, находясь дома без родителей, пытался потушить пожар. Спасая младшего брата, получил серьезные травмы. "Один из очевидцев, подбежав к дому, увидел, как мальчик держал на руках ребенка. На лице и руках подростка помимо ожогов были порезы, окно кухни в жилом доме было разбито. Очевидец забрал с рук мальчика ребенка, после чего подросток потерял сознание", - рассказали в МЧС.

Он был доставлен в Республиканский ожоговый центр БСМП из Мядельской ЦРБ.-0-