Необходимость перемен в образовании действительно назрела - Андрейченко

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимость перемен в образовании действительно назрела, заявил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В эпоху глобализации борьба за интеллектуальные ресурсы планеты обостряется до предела. В этих условиях перспективы обеспечения суверенитета, устойчивого развития и народного единства напрямую зависят от человеческого капитала. Поскольку главным критерием его качества является образование, то создание образовательной системы нового типа, способной гибко реагировать на вызовы времени, формулируется в настоящее время как ключевая государственная задача во всем мире", - сказал Владимир Андрейченко.

Такая задача была поставлена и на VI Всебелорусском народном собрании. "Нам предстоит сегодня выяснить, насколько поправки, вносимые в Кодекс об образовании, отвечают потребностям дня нынешнего и что нам нужно делать в дальнейшем для достижения этой цели. Необходимость перемен в образовании действительно назрела. Но это не означает, что мы должны отказаться от устоявшихся подходов в этой сфере, на практике доказавших свою эффективность. Полагаю, что мы все разделяем эту принципиальную позицию главы государства, - отметил спикер. - Речь скорее идет о тонкой настройке некоторых важных элементов отечественной школы, которая позволит ей более успешно справляться с главной функцией - подготовкой молодого поколения к жизни и профессиональной деятельности перед лицом вызовов современной эпохи".

Владимир Андрейченко подчеркнул, что следствием цифровизации экономики стала бурная кадровая революция и этот процесс будет только нарастать. "Многие профессии уже в недалеком будущем или вовсе исчезнут, или их заменит искусственный интеллект. Если мы не примем своевременных мер, то наши вузы рискуют выпускать специалистов, которые в будущем просто никому не будут нужны. В принципе, уже сегодня многие компании предпочитают самостоятельно готовить кадры, потому что это быстрее и дешевле, чем их переучивать, - рассказал он. - Чтобы повысить конкурентоспособность наших граждан на рынке труда, придется активно перестраивать систему профессиональной подготовки, укрепляя связь образования, науки и производства, учитывая аспекты региональной политики и делая ставку на компетенции, востребованные экономикой знаний. Это, в свою очередь, потребует определенного смещения акцентов в содержании образования и организации учебного процесса, поскольку объем знаний в мире непрерывно увеличивается и усваивать их традиционными методами становится практически невозможно".

Конечно же, важно вооружить молодых людей определенным набором знаний. Но гораздо важнее научить их творчески мыслить, самостоятельно ориентироваться в бесконечном информационном море и привить потребность учиться на протяжении всей жизни. "В этом плане сложно переоценить роль цифровых технологий, которые позволяют изобретать креативные образовательные модели и гибкие траектории обучения с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и устремлений обучающихся. Однако при всех своих преимуществах интернет-технологии, профилизация обучения и индивидуализация педагогического процесса несут в себе значительные риски, которые мы тоже должны учитывать при определении путей развития национальной школы, - заявил спикер. - Платой человечества за прогресс становится то, что у современных подростков, которые значительное время проводят в интернете, трансформируются память и умственные способности, снижается мотивация к учебе, развивается тревожность и возникают серьезные проблемы со здоровьем. Но главное - усиливается атомизация общества. Замыкаясь в своих виртуальных клетках, люди перестают воспринимать мир адекватно, доверять друг другу, утрачивают навыки социальной коммуникации и коллективного решения проблем".

В этих условиях поддержание подлинной человеческой и гражданской солидарности становится очень сложной задачей для любого государства. Это возможно только в том случае, если общество не утрачивает традиции и морально-ценностные ориентиры. "А ведь это как раз и происходит сегодня во всем мире. Стиль своего общения в социальных сетях люди переносят в реальную жизнь, полагая, что и здесь для них не существует никаких нравственных границ и социальных обязательств. Поэтому современные технологии нужно воспринимать не как панацею, а как инструмент, которым и педагоги, и их ученики должны научиться грамотно пользоваться, чтобы по-новому и с пользой организовать учебный процесс для всех его участников. К примеру, мы осознали пользу удаленного обучения, которое выручило нас во время пандемии. Но это не должно стать нормой при обучении в обычных условиях. Онлайн-формат будет действительно полезен, если использовать его для развития творческого мышления, навыков самостоятельной работы и коллективного взаимодействия при решении нестандартных задач. Но мы не должны забывать, что школа должна воспитывать гармонично развитую личность и достойного члена общества, а значит, формировать у подрастающего поколения не только профессиональные навыки, но и целостное восприятие мира. И здесь живое общение наставника и воспитанника ничто не заменит", - заключил Владимир Андрейченко.

На слушаниях обсуждаются состояние и перспективы развития национальной системы образования. В частности, взаимодействие организаций реального сектора экономики с учреждениями профессионального образования в подготовке квалифицированных кадров и организация опережающей подготовки кадров в колледжах, совершенствование образовательного процесса в учреждениях высшего образования с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможности дополнительного образования в продвижении и развитии навыков и умений одаренных детей и молодежи, роль молодежного движения в формировании гражданской ответственности обучающихся.

В слушаниях принимают участие депутаты и сенаторы, представители министерств и государственных комитетов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, иных государственных органов, учреждений образования, предприятий и общественных объединений.-0-

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