Необоснованное посредничество в закупках продуктов для больниц недопустимо - Анфимов

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля будет вести жесткую борьбу с необоснованным посредничеством при закупке продуктов питания для учреждений здравоохранения. Об этом заявил председатель КГК Леонид Анфимов сегодня на коллегии комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

Проведенная в 2018 году масштабная работа контрольного ведомства выявила немало проблем, ключевой из которых является обилие посреднических схем при закупке продуктов. "Сейчас эта система в сфере здравоохранения поражена посредническими структурами. А ведь оплата питания больных обеспечивается за счет бюджетных средств - на эти цели ежегодно направляется более Br100 млн", - сказал глава КГК.

В качестве примера он привел факт из Минска, где УП "Витамин" закупало свежие томаты белорусского производства у посреднической структуры по цене в 3,5 раза выше цены производителя. УКПП "Диета" (Могилев) переплатило в 2016-2017 годах Br45 тыс. (разница в стоимости между посредниками и производителями) только на закупках мяса птицы, мясных полуфабрикатов, изюма и растительного масла. "Комитет госконтроля будет бороться с необоснованным посредничеством по всем фронтам экономической деятельности, будь то социальная сфера или сфера услуг, материальное производство", - подчеркнул Леонид Анфимов.

Начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров КГК Елена Масурновская отметила, что количество посреднических структур при организации питания в системе здравоохранения оказалась даже больше, чем в системе образования. "Для УКПП "Диета" и УП "Витамин" более 60% продуктов поставляли посредники, - уточнила она. - Такие большие необоснованные траты бюджетных средств недопустимы".

Учреждения здравоохранения, по словам специалиста, порой нарушают законодательство о закупках, выбирая поставщиков без конкурса. Например, без процедур госзакупок выбирались поставщики для Быховской ЦРБ. При этом больница не проводила анализ цен на продукты питания у производителей и поставщиков. В результате поставленная гречневая крупа оказалась дороже почти на 36%, растительное масло - на 37%, сухофрукты - на 62% и т.д. Порой товаропроизводители не участвуют в процедурах закупок либо заявляют цены выше рыночных. Так, при проведении аукционных торгов по закупке Гомельской городской больницей №4 тушек цыплят-бройлеров и мясной продукции не был заявлен ни один производитель этой продукции, а торги выиграла посредническая структура.

Материалы коллегии с конкретными предложениями по устранению недостатков и нарушений будут направлены в правительство, их реализация взята на контроль.-0-