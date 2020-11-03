Необычно теплая для ноября погода способствует развитию озимых - Белгидромет

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычно теплая для ноября погода способствует развитию озимых, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Согласно данным инструментальных измерений, запасы продуктивной влаги на основных массивах озимых зерновых культур хорошие. В отдельных районах в пахотном горизонте влагозапасы повышенные. Только по западу на легких почвах их можно назвать лишь удовлетворительными. Необычно теплая погода и хорошая обеспеченность влагой на большей части страны способствуют развитию озимых культур", - сказали в Белгидромете.

Ожидаемая в первой декаде ноября теплая погода продлит вегетацию озимых. По прогнозам специалистов Белгидромета, большую часть декады агрометеорологические условия будут вполне благоприятны для завершения уборочной, проведения зяблевой обработки почвы.-0-