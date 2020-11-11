Неоказание медпомощи без уважительных причин идет вразрез с совестью и уголовным правом - Шевцов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неоказание медпомощи без уважительных причин идет вразрез с совестью и уголовным правом, заявил корреспонденту БЕЛТА врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов, комментируя призывы к забастовкам медиков.

"Изначально врач вне политики. Априори это человек, который оказывает медицинскую помощь, лечит тело и душу всем без исключения", - сказал Дмитрий Шевцов.

В этой связи он привел пример, "что даже во время Великой Отечественной войны оказывалась медпомощь не только советским солдатам, но и немецким, которые воевали с нами". "И это нормально, это каноны медицины", - отметил председатель ассоциации врачей.

Говоря о призывах не оказывать тем или иным людям медицинскую помощь, Дмитрий Шевцов отметил, что "это даже не вразрез с совестью, это вразрез с уголовным правом". Он напомнил, что Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за неоказание медицинской помощи больному.

"Прежде всего, я считаю, такой человек априори не может быть врачом, потому что неоказание медпомощи не коррелирует ни с Клятвой врача Республики Беларусь, ни с Клятвой Гиппократа. Во всем мире врачи - это люди, готовые всегда и везде прийти на помощь", - заключил он.-0-

"Буду лечить даже личного врага" - Руммо о призывах к забастовкам врачей