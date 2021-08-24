Неотъемлемая часть подготовки специалиста - формирование у него универсальных компетенций - ректор

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неотъемлемая часть подготовки специалиста - формирование у него универсальных компетенций, заявила сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета ректор Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Валентина Богатырева, передает корреспондент БЕЛТА."Неотъемлемой частью подготовки специалиста является формирование у него универсальных компетенций. Другими словами, каждый выпускник должен уметь, во-первых, ориентироваться в современном мире. Во-вторых, объективно оценивать происходящие процессы, основываясь на достоверных фактах. В-третьих, отстаивать интересы своего государства", - сказала Валентина Богатырева.По ее словам, события последних лет высветили существующие проблемы, которые касаются каждого из нас. "Это и вопросы взаимоотношений разных поколений, отсутствие глубокого понимания происходящего в мире, осознание главенствующей роли воспитания каждый день, каждым своим поступком. Сегодняшний совет нам позволяет обсудить и вынести предложения по совершенствованию образовательного и воспитательного процессов. Мы четко понимаем, что эти два процесса едины", - отметила ректор.Валентина Богатырева подчеркнула: обновленное содержание социально-гуманитарных дисциплин позволит создать условия для повышения качества и эффективности подготовки специалистов всех сфер экономики. "Это возможно посредством включения в каждую дисциплину конкретных выверенных фактов, анализ которых позволит студенту осознать происходящее и через формирование личностного восприятия этих событий дать им верную оценку, - уверена она. - Сегодня мало дать знания - нужно воспитать настоящего гражданина, патриота, способного завтра занять наше место и трудиться качественно на благо нашего государства. Именно этот посыл положен в основу всего образовательного процесса".-0-