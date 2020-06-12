Непогода в Беларуси повалила более 50 деревьев, повредила 9 авто

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непогода в Беларуси повалила более 50 деревьев, повредила девять автомобилей и два жилых дома, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"По оперативным данным, из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 м/с пострадали два населенных пункта в Браславском районе Витебской области, где повреждены кровли двух жилых домов. Зафиксированы 53 случая падений деревьев, в результате которых повреждены девять легковых автомобилей. Пострадавших нет", - рассказали в МЧС. В Брестской области зафиксировано восемь случаев падения деревьев, в Витебской - 32, в Минске - 13. Спасатели и работники других служб распилили и убрали упавшие стволы.

По данным "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 428 населенных пунктов, 51 сельскохозяйственного здания и 1401 трансформаторной подстанции. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами.

По состоянию на 6 утра, остаются без электроснабжения 94 населенных пункта, пять сельскохозяйственных зданий и 201 трансформаторная подстанция в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.-0-

Фото МЧС