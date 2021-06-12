Непорядочные политические игры Запада бьют прежде всего по простым белорусам - Чайчиц

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непорядочные политические игры Запада бьют прежде всего по простым белорусам. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц.

"Беларусь продолжает сталкиваться с беспрецедентным давлением извне. Непорядочные политические игры тех, кому особенно мешает суверенитет и независимость нашей страны, перерастают в экономические. И это бьет прежде всего по простым людям, а не по государству. Хотя этого уже никто из призывающих к санкциям против предприятий и крупных предпринимателей Беларуси не скрывает. Карты открыты: информационной атаки уже недостаточно, чтобы народ вышел на улицу, надо уничтожить экономику страны, заставить народ голодать. И, что самое обидное, добиваются этого граждане Республики Беларусь, добровольно покинувшие страну и безбедно живущие за рубежом, - отметил сенатор. - Что это: забота о белорусах, как они преподносят, или все же предательство Родины и соотечественников? Думаю, ответ очевиден".

Виктор Чайчиц напомнил: в Конституции закреплена обязанность каждого гражданина, где бы он ни находился, беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности. "И если сбежавшие "патриоты" позволяют себе приносить ущерб Беларуси и белорусам, мы с вами, находясь тут, должны, следуя букве основного закона, защитить интересы страны и свои собственные", - резюмировал он.-0-