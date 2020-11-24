Непройденный техосмотр повышает риск ДТП и подвергает опасности жизнь

24 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/.Непрохождение техосмотра подвергает опасности как водителя, так и его пассажиров. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился начальник станции диагностики ГАИ УВД Могилевского облисполкома Валерий Нырков.

"Количество автовладельцев, которые следят за состоянием своей машины и исправно проходят техосмотр, снижается. Это связано с тем, что он привязан к госпошлине. Для многих людей единовременно выплатить такую сумму денег проблематично, - отметил Валерий Нырков. - Потому многие считают, что не проходить технический осмотр - самое удобное решение. Однако это подвергает опасности как водителя и его пассажиров, так и других участников дорожного движения".

"Пройденный гостехосмотр обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения. У владельцев машин не всегда есть возможность самостоятельно проверить те параметры, которые контролируют специалисты на диагностических станциях, - отметил заместитель начальника УП "Белтехосмотр" в Могилевской области Юрий Порошков. - Все станции укомплектованы специальным оборудованием, позволяющим выявить даже скрытые дефекты".

В Могилевской области действуют 24 диагностические станции, 5 из них - в областном центре. Самая крупная станция расположена возле ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Ее пропускная способность - 10 тыс. машин в год.

Во время диагностики у машины проверяют рулевое управление, тормоза, свет и другие параметры, влияющие на безопасность дорожного движения. "Важно видеть, как машина будет вести себя на дороге: не заносит ли ее в разных погодных условиях, исправно ли работают фары, все ли в порядке с рулевым управлением. Каким бы профессионалом ни был водитель, дорога - место повышенной опасности, - подчеркнул Валерий Нырков. - Были ситуации, когда на ТО приезжала машина, а у нее неисправны элементы подвески. Мы выявили и непосредственно показали владельцу, что есть проблемы с шаровой опорой. Водитель очень удивился и ответил, что недавно забрал машину после ремонта. Много мастеров, которые некачественно выполняют свою работу, однако заметить это бывает сложно".

По словам Валерия Ныркова, среди тех, кто регулярно проходит техосмотр, лидируют представители государственных организаций и предприятий и люди почтенного возраста. "Пенсионеры, несмотря на финансовые трудности, находят возможность регулярно проходить техосмотр. Для госорганизаций важно, чтобы техническое состояние транспорта и все документы были в порядке, ведь от этого зависит их бесперебойная и безаварийная работа", - подчеркнул Валерий Нырков.

"Мы предлагаем не отвязать госпошлину от гостехосмотра, а внести корректировку его взимания, - отметил Юрий Порошков. - Это вариант, при котором автовладельцу будет выдаваться разрешение, как и сейчас, - на 6, 12 или 24 месяца, но действовать оно будет в течение срока, на который уплачена госпошлина. Это позволит не выплачивать за один раз крупную сумму, а разбить ее на несколько платежей".-0-

Фото Олега Фойницкого