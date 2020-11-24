Непройденный техосмотр повышает риск ДТП и подвергает опасности жизнь

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:44 БЕЛАЗ поставил 55-тонный карьерный самосвал в Красноярский край Экономика
20:31 Совет ЕЭК одобрил проект дорожной карты по созданию общего рынка органической продукции в ЕАЭС Экономика
20:19 В Минске водитель подрезал транспортную колонну и заблокировался в авто Происшествия
20:04 Серьезная роль в борьбе с COVID-19 отводится местным властям - ВОЗ В мире
19:48 Союзные парламентарии проанализируют условия ведения деятельности предприятий сельхозмашиностроения Экономика
19:42 МТЗ примет конференцию литейщиков и металлургов Экономика
19:21 В Петриковском районе мужчина напал на милиционеров во время обыска Происшествия
19:10 Непройденный техосмотр повышает риск ДТП и подвергает опасности жизнь Общество
18:58 Заместитель главы МИД Беларуси и Апостольский нунций обсудили белорусско-ватиканское сотрудничество Общество
18:43 Поддержать Арину Пехтереву можно, проголосовав за конкурсную песню "Пришельцы" в интернете Культура
18:36 ВОЗ рассчитывает на солидарность стран в борьбе с пандемией В мире
18:23 В ООН заявили о росте угрозы насилия в отношении женщин во время самоизоляции В мире
18:20 В Новогрудском районе у пенсионерки из дома украли Br400 Происшествия
18:17 В Партизанском районе столицы по просьбе горожан оборудовали пешеходный переход Регионы
18:11 Международный фестиваль "Тэатральны куфар, БДУ-2020" откроется 2 декабря Культура
18:02 ГАИ рассказала о причинах закрытия левого поворота на пересечении улиц Немига и Мясникова в Минске Регионы
18:00 Минлесхоз рассказал о новшествах в области реализации древесины на биржевых торгах Экономика
17:53 Ковидные надбавки за октябрь получили более 71 тыс. работников здравоохранения Общество
17:50 В Минске пьяный мужчина повредил терминал самообслуживания Происшествия
17:44 РТБД приглашает на спектакль "Наш Короткевич" к 90-летию со дня рождения писателя Афиша
17:25 Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об истязании и убийстве ребенка Происшествия
17:24 В Минске ищут очевидцев ДТП на ул.Ташкентской Происшествия
17:23 Белорусские боксеры с победы начали выступление на международном турнире в Минске Спорт
17:17 Кушнаренко: важно создавать комфортные условия жизни граждан в каждом уголке страны Общество
17:16 Парламентарии Национального собрания восьмого созыва получат обновленный нагрудный знак Президент
17:11 Исаченко проведет 26 ноября прием граждан в Столбцовском районе Регионы
17:09 В Витебске открылось новое здание Октябрьского РОВД Регионы
17:06 Страны ОДКБ обсуждают проект соглашения о техническом и медицинском обеспечении коллективных сил Общество
16:58 Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Венесуэлы Политика
16:58 Кочанова: работа по воспитанию подрастающего поколения должна быть более эффективной Общество
Все новости
Все новости
Общество
24 ноября 2020, 19:10

Непройденный техосмотр повышает риск ДТП и подвергает опасности жизнь

Во время гостехосмотра
Во время гостехосмотра

24 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/.Непрохождение техосмотра подвергает опасности как водителя, так и его пассажиров. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился начальник станции диагностики ГАИ УВД Могилевского облисполкома Валерий Нырков.

"Количество автовладельцев, которые следят за состоянием своей машины и исправно проходят техосмотр, снижается. Это связано с тем, что он привязан к госпошлине. Для многих людей единовременно выплатить такую сумму денег проблематично, - отметил Валерий Нырков. - Потому многие считают, что не проходить технический осмотр - самое удобное решение. Однако это подвергает опасности как водителя и его пассажиров, так и других участников дорожного движения".

"Пройденный гостехосмотр обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения. У владельцев машин не всегда есть возможность самостоятельно проверить те параметры, которые контролируют специалисты на диагностических станциях, - отметил заместитель начальника УП "Белтехосмотр" в Могилевской области Юрий Порошков. - Все станции укомплектованы специальным оборудованием, позволяющим выявить даже скрытые дефекты".

В Могилевской области действуют 24 диагностические станции, 5 из них - в областном центре. Самая крупная станция расположена возле ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Ее пропускная способность - 10 тыс. машин в год.

Во время диагностики у машины проверяют рулевое управление, тормоза, свет и другие параметры, влияющие на безопасность дорожного движения. "Важно видеть, как машина будет вести себя на дороге: не заносит ли ее в разных погодных условиях, исправно ли работают фары, все ли в порядке с рулевым управлением. Каким бы профессионалом ни был водитель, дорога - место повышенной опасности, - подчеркнул Валерий Нырков. - Были ситуации, когда на ТО приезжала машина, а у нее неисправны элементы подвески. Мы выявили и непосредственно показали владельцу, что есть проблемы с шаровой опорой. Водитель очень удивился и ответил, что недавно забрал машину после ремонта. Много мастеров, которые некачественно выполняют свою работу, однако заметить это бывает сложно".

По словам Валерия Ныркова, среди тех, кто регулярно проходит техосмотр, лидируют представители государственных организаций и предприятий и люди почтенного возраста. "Пенсионеры, несмотря на финансовые трудности, находят возможность регулярно проходить техосмотр. Для госорганизаций важно, чтобы техническое состояние транспорта и все документы были в порядке, ведь от этого зависит их бесперебойная и безаварийная работа", - подчеркнул Валерий Нырков.

"Мы предлагаем не отвязать госпошлину от гостехосмотра, а внести корректировку его взимания, - отметил Юрий Порошков. - Это вариант, при котором автовладельцу будет выдаваться разрешение, как и сейчас, - на 6, 12 или 24 месяца, но действовать оно будет в течение срока, на который уплачена госпошлина. Это позволит не выплачивать за один раз крупную сумму, а разбить ее на несколько платежей".-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
автомобиль ГАИ МВД
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото МИД Заместитель главы МИД Беларуси и Апостольский нунций обсудили белорусско-ватиканское сотрудничество
Фото из архива Ковидные надбавки за октябрь получили более 71 тыс. работников здравоохранения
Алексей Кушнаренко Кушнаренко: важно создавать комфортные условия жизни граждан в каждом уголке страны
Фото из архива Страны ОДКБ обсуждают проект соглашения о техническом и медицинском обеспечении коллективных сил
Наталья Кочанова Кочанова: работа по воспитанию подрастающего поколения должна быть более эффективной
Александр Жинко Главврач станции скорой помощи: выезжаем абсолютно на все вызовы
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами
Лукашенко о будущем Белгазпромбанка: сделаем все, чтобы он функционировал и приносил пользу
Кочанова: работа по воспитанию подрастающего поколения должна быть более эффективной
Minsk Word: Престижность комплекса определяется инфраструктурой
Топ-новости
Лукашенко: белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет и территориальную целостность
Рачков: Институт пограничной службы - флагман военного образования
В Беларуси выздоровели и выписаны 105 835 пациентов с COVID-19
Серьезная роль в борьбе с COVID-19 отводится местным властям - ВОЗ
Дорожники Беларуси готовы к работе в зимних условиях
Букмекерская компания Parimatch запустила проект прогнозов
Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила Br1285
Главврач станции скорой помощи: выезжаем абсолютно на все вызовы
Масейков: спортсмены своим обращением хотят поддержать мир и спокойствие в нашей стране
Поддержать Арину Пехтереву можно, проголосовав за конкурсную песню "Пришельцы" в интернете
В Беларуси на вахтовый режим работы перешли более 70% стационарных учреждений соцобслуживания
КГБ завершил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка
Легкий: региональные власти должны больше участвовать в финансовой поддержке СМИ
В санаториях Минтруда оздоровились после COVID-19 более 260 пожилых и инвалидов
Китай и Беларусь поддерживают друг друга по ключевым вопросам - Се Сяоюн
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.