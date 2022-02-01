1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нерачительное отношение к болотам наносит ущерб не только экологии, но и экономике. Об этом журналистам сообщил заведующий лабораторией биогеохимии и агроэкологии Института природопользования НАН Беларуси Вячеслав Ракович.

"На планете Земля лишь около 3-4% территории занято болотами. Беларуси повезло больше, ведь площадь болот составляет не менее 10% от общей площади нашей республики", - напомнил Вячеслав Ракович. Он отметил, что, кроме залежей углерода и торфа, заболоченные территории богаты залежами воды. Но к этим ресурсам нужно относиться очень бережно.

В подтверждение сказанному специалист привел конкретные цифры. По его словам, со второй половины прошлого века по настоящее время в результате мелиорации с болот исчезло около 7 млрд т воды. Такое же количество воды содержится во всех озерах Беларуси.

Кроме того, за тот же период под торфяными почвами было минерализовано около 417 млн т органического углерода. Этот процесс приводит к выбросу большого количества парниковых газов. Если подсчитать, сколько их было выброшено в окружающую среду за последние 40 лет, получится цифра в районе 1,5 млрд т.

"Это не просто цифра. Если бы выработанный при этом диоксид углерода был извлечен из парниковых газов и продан, например, по 10 евро за тонну, то общая сумма составила бы порядка 15 млрд евро", - подытожил Вячеслав Ракович.

По его словам, именно поэтому Институт природопользования при минимальных затратах торфяного сырья пытается извлекать максимальную выгоду для экономики страны.-0-