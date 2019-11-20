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20 ноября 2019, 16:44

Несчастные случаи чаще происходят с опытными работниками - ФПБ

Елена Манкевич. Фото из архива
Елена Манкевич. Фото из архива

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич сегодня во время круглого стола - семинара по актуальным вопросам охраны труда на предприятии отметила важность работы общественных инспекторов по охране труда в профилактике производственного травматизма, а также условия, при которых несчастные случаи происходят чаще всего, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для изучения причин увеличения количества несчастных случаев на производстве были проведены семинары технических инспекторов труда ФПБ с участием представителей Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Следственного комитета, Министерства труда и социальной защиты. По итогам разработан комплекс мер по взаимодействию технической инспекции труда с социальными партнерами, - добавила Елена Манкевич. - На совещаниях мы даже сравнивали время, когда чаще случаются ЧП, возраст людей, получающих травмы. Выяснилось, например, что несчастные случаи чаще всего происходят в утреннее время, когда люди приходят на работу, и послеобеденное - когда начинается вторая смена или они возвращаются с обеда. Все происходит буквально в течение 40-50 минут. Особенно это касается промышленных предприятий. То есть у человека могут быть разные жизненные ситуации дома, на которых он сосредоточен и не успевает переключить внимание на выполняемую работу".

Другой интересный факт: гибнут на производстве чаще всего опытные работники 40-48 лет. "Это говорит о том, что люди начинают терять чувство самосохранения. Есть случаи, когда с высоты падали люди, которые были профессиональными альпинистами или имели большой опыт работы в МЧС", - подчеркнула представитель ФПБ.

В этой связи особое значение приобретает работа общественных инспекторов по охране труда. Это работники организаций, которые сочетают основную деятельность с важной общественной. "По нашим данным, численность таких инспекторов по стране превышает 82 тыс. В прошлом году ими проведено порядка 1,5 млн мониторингов охраны труда, выявлено более 705 тыс. нарушений законодательства в этой сфере. Выдано представителям нанимателя более 200 тыс. рекомендаций на устранение нарушений, - рассказала Елена Манкевич. - Важно то, что эти общественные инспекторы - такие же работники предприятий, как и их коллеги. Но, пройдя специальный курс, они понимают, на что нужно обращать внимание на производстве, сами видят, где есть потенциальная опасность, и указывают на это коллегам, начальству. Это человеческий фактор. Мы на постоянной основе работаем с этими помощниками. Думаю, если бы их не было, уровень травматизма был бы гораздо выше".

Для оказания практической помощи общественным инспекторам охраны труда по предупреждению производственного травматизма в районах и городах созданы 16 рейдовых групп технической инспекции труда ФПБ, которыми проводится мониторинг охраны труда в организациях, выдаются рекомендации на устранение нарушений. И с января этого года в каждом районном объединении профсоюзов введены внештатные профсоюзные инспекторы по охране труда - для повышения эффективности работы общественных инспекторов.

В ФПБ созданы правовая и технические инспекции труда, в каждой - более 100 настоящих экспертов, которые реализуют независимый общественный контроль. При этом для попадания на предприятие или в организацию им не требуется согласие или разрешение органов власти или руководителей организаций. Профсоюзные инспекторы могут посещать предприятия независимо от их организационно-правовых и форм собственности. Главное - чтобы в них работали члены данного профсоюза. Однако деятельность этих специалистов носит превентивный характер, потому что при выявлении нарушений они могут лишь выдать представление или рекомендацию. Но есть и практика их привлечения другими государственными органами (например, прокуратурой) к проведению совместных проверок.

В первом полугодии техническая инспекция труда выявила более 25 тыс. нарушений законодательства об охране труда. Была остановлена работа более 900 единиц производственного оборудования до приведения его в безопасное состояние. Большинство таких нарушений было устранено.

Кроме того, действия технических инспекторов труда направлены на отстаивание интересов работников при их травмировании. Так, на постоянной основе инспекторы участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом (за 6 месяцев этого года - в расследовании 210 несчастных случаев). Имеется немало примеров, когда они добивались пересмотра дел в пользу потерпевших или родственников погибших.

Семинар в Минске завершает цикл мероприятий по проекту кооперации с германскими партнерами "Социальный диалог" и организован Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей им. Кунявского при поддержке Министерства труда и социальной защиты.-0-

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Теги
охрана труда профсоюзы
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