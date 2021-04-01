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01 апреля 2021, 09:00

Нешуточная АКЦИЯ с целым списком бонусов для покупки квартиры в Minsk World!

Улыбка укрепляет иммунитет, улучшает здоровье и помогает зарабатывать больше. Сегодня вам не придётся искать повод, чтобы улыбнуться, мы сделали это за вас!

В многофункциональном комплексе Minsk World стартует АКЦИЯ на покупку квартир! Мы хотим, чтобы наши клиенты как можно дольше оставались в хорошем настроении! Именно поэтому продлили до 15 апреля лучшие акционные предложения этой весны и добавили к ним новые БОНУСЫ.

· Специальные скидки при 100%-ной оплате

· Первый взнос – всего 10% от общей стоимости квартиры

· Рассрочка от 12 до 100 месяцев

· Партнерская кредитная программа с ОАО "Белинвестбанк"

· Услуга "Гарантированная бронь" – совместная программа с агентством недвижимости "Твоя столица", по которой застройщик бронирует понравившуюся квартиру в любой новостройке Minsk World на 30 дней, а агентство в это время помогает быстро и выгодно продать прежнее жилье.

Подробности можно узнать по телефону 7675. Наши специалисты ответят на все интересующие вопросы и по городским телефонам: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

В многофункциональном комплексе Minsk World всегда есть интересные акционные предложения, поэтому воплотить в жизнь мечту о новенькой столичной квартире может каждый.

Клиентка Олексина Алеся выбрала дом "Касабланка" в квартале "Африка". Про характеристики комплекса впервые узнала от знакомых, которые тоже покупали здесь квартиру и остались довольны.

"Дом очень понравился, квартира светлая, с большими панорамными окнами. С 13 этажа открывается красивый вид. Мы находимся недалеко от центра и практически весь город виден как на ладони", - поделилась впечатлениями женщина.

Важный момент – свободная планировка, которая, по мнению Олеси, дает жильцам много возможностей для оформления пространства. За помощью в реализации своих идей клиентка планирует обратиться к дизайнерам Dana Interior Design.

В лобби дома "Касабланка" очень светло
В лобби дома "Касабланка" очень светло

Главным фактором при выборе в пользу МК Minsk World для Олеси стало его расположение.

"Отсюда удобно добираться не только в офис, но и в любую точку Минска можно доехать быстро и без проблем", - добавляет она.

У женщины есть взрослый сын, поэтому наличие в комплексе школ и детских садов для нее было не столь важным. А вот поликлинику, паркинг и небольшой торговый центр она для себя отметила.

Недвижимость женщина покупала с помощью партнерской кредитной программы и осталась довольна. Теперь дело за малым – сделать ремонт и переехать в новую квартиру!

Дом "Касабланка" - красивый и яркий
Дом "Касабланка" - красивый и яркий

Многофункциональный комплекс Minsk World – это первый в столице проект, где покупая жилье по доступным ценам клиенты получают собственную инфраструктуру для комфортной жизни и транспортную доступность.

Наша задача – удовлетворить потребности жильцов всех возрастных категорий с разными возможностями и предпочтениями.

В этом году жильцы уже трех домов – "Чарльстон", "Москва" и "Гонконг" - получили ключи от заветных квартир. Хотите также?

Лобби нового дома "Чарльстон"
Лобби нового дома "Чарльстон"

Лобби нового дома "Москва"
Лобби нового дома "Москва"

Обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – хватит мечтать, пора покупать!

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