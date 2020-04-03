3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько белорусских тест-систем на коронавирус проходят клинические испытания, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на 8.00 в стране имелось 10 640 тестов для выявления коронавирусной инфекции. В ближайшие дни ожидается поставка еще 10 тыс. тестов. Более того, в настоящее время клинические испытания проходят три тест-системы белорусского производства и одна экспресс-система.

"Тестов у нас достаточно для контроля за ситуацией", - подчеркнула Елена Богдан.

"Продолжаем в ежедневном формате отслеживать ситуацию, которая есть не только по коронавирусу, но и по острым респираторным заболеваниям и пневмониям", - добавила замминистра.-0-