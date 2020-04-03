Несколько групп белорусов в ближайшие дни вернутся на родину из Индонезии через Амстердам

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько групп белорусов в ближайшее время вернутся на родину из Индонезии через Амстердам. Такая информация размещена на странице МИД в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний день помощь в различных форматах в возвращении на родину оказана уже около 5 920 нашим соотечественникам. 2 апреля наши граждане различными маршрутами, в том числе в индивидуальном порядке, продолжили возвращаться в Беларусь из Австрии, Вьетнама, Германии, Индонезии, Кыргызстана, Литвы, Люксембурга, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Шри-Ланки, Японии", - рассказали в министерстве.

В ведомстве заявили, что постепенно удается продвигаться в решении отдельных наиболее острых вопросов возвращения белорусов из дальних стран. Более 20 граждан 3 апреля вылетели в Беларусь из Индонезии через Амстердам. В ближайшие дни по этому маршруту планируется направить еще несколько групп белорусов. "Рассчитываем, что таким образом большинство пребывающих в Индонезии и обратившихся за содействием граждан Беларуси вернутся домой", - отметили в МИД.

В тесном взаимодействии с российской стороной 2 апреля удалось обеспечить вылет 10 белорусов спецрейсом авиакомпании "Азур Эйр" из Перу. По действующему алгоритму, после прибытия в Москву туристы будут доставлены на Белорусский вокзал транспортом посольства Беларуси в России. Еще шесть белорусов доставлены силами посольства Беларуси в Словакии в Прагу для вылета на родину.

"Идет работа всех заинтересованных госорганов по практической отработке путей возможного решения наиболее острых проблем, связанных с эвакуацией белорусских граждан из Индии (в том числе штата Гоа), Шри-Ланки, Вьетнама, Таиланда. Нужно дополнительное время, первые конкретные результаты ожидаем в течение нескольких ближайших дней", - добавили в министерстве.

В МИД обратили внимание, что по решению литовской стороны с 6 апреля приостанавливаются полеты "Белавиа" в Вильнюс. При этом авиакомпания на сегодняшний день не намерена отменять запланированные рейсы, в том числе в Армению, Великобританию, Венгрию, Германию, Израиль, Испанию, Нидерланды, Турцию, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию, которые активно используются иностранными гражданами для возвращения через Минск в страны своего гражданства.-0-