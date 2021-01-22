Нет ничего невозможного, необходимо только объединить усилия и вместе строить свою страну - НАН

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нет ничего невозможного, необходимо только объединить усилия и вместе реализовывать наш выбор. Вместе строить свою страну. Такое мнение высказали председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков и директор Институт экономики НАН Василий Гурский в статье для газеты "СБ. Беларусь сегодня", посвященной обсуждению проекта программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы, сообщает БЕЛТА.

По их мнению, формируемая в Беларуси экономическая система отвечает следующим стратегическим запросам: быть социально ориентированной, сбалансированной с точки зрения удовлетворения потребностей общества, уравновешенной с точки зрения развития регионов и территорий, ориентированной на развитие высокотехнологичного реального сектора, обеспечивать высокий уровень занятости с акцентом на рост удельного веса высокопроизводительных рабочих мест, обеспечивать экономическую и в первую очередь продовольственную безопасность, быть регулируемой со стороны государства и саморегулируемой в интересах общества, а также глубоко интегрированной в мировую экономику, открытой для привлечения капитала и развития внешнеэкономических связей.

Опубликованные накануне основные положения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы сейчас проходят широкое обсуждение. И главное в документе то, что, как и ранее, на первое место выдвигаются приоритеты белорусской модели. Где во главу угла закладываются основополагающие критерии роста качества жизни населения.

Важнейшее достояние страны - человек. Руководствуемся принципом - экономика для человека, а не человек для экономики. Это значит, что распределение ресурсов должно быть социально ориентированным, позволяющим реализовать потенциал каждого человека, предоставляющим возможность жить достойно. Значит, должны быть созданы соответствующие условия, позволяющие обществу удовлетворять разумные потребности и обеспечивать получение необходимых благ", - говорится в материале.

Ученые считают, что для этого Беларусь должна быть динамично развивающейся страной. Здесь постоянно должны происходить количественные и качественные изменения на основе современных достижений науки и техники. А также необходимо расширять международное сотрудничество. Необходимо выстраивать взаимовыгодные партнерские отношения с соседями, которых не выбирают на основе учета взаимных интересов. Безусловно, это позволит привлекать недостающие ресурсы и максимально эффективно использовать имеющиеся.

"Таким образом, мы видим Беларусь, и сегодня, и в будущем, как суверенную, динамично развивающуюся, миролюбивую, социально ориентированную, комфортную для жизни страну. Выбор, не подкрепленный ресурсами, останется просто мечтой. Цели и задачи социально-экономического развития Беларуси традиционно формируются на основе глубокого анализа имеющихся возможностей. Важно понимать, что для достижения поставленной цели у нас есть все необходимое. Мы ничем не хуже, и ни в чем не уступаем другим странам. Нет ничего невозможного, необходимо только объединить усилия и вместе реализовывать наш выбор. Вместе строить свою страну", - заявляют Владимир Гусаков и Василий Гурский.

Подводя итог, они подчеркивают, что белорусская экономическая модель - явление уникальное в современной геополитике и геоэкономике. Ее уникальность состоит в той роли, которую играет государство в развитии страны.

"Именно способность нашего государства отстаивать национальные интересы в условиях невероятно жесткого международного давления и ограниченности внутренних ресурсов позволяет нам поддерживать высокий уровень жизни населения, самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым, развивать высокотехнологичные производства и в целом достойно жить на своей земле. И каков бы ни был дальнейший выбор конкретных механизмов и инструментов социально-экономического развития страны, нам необходимо сохранить наше главное конкурентное преимущество - сильное социально ориентированное государство", - резюмируется в статье. -0-