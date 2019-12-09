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09 декабря 2019, 12:30

Неустойчивая погода с кратковременными осадками ожидается в Беларуси на этой неделе

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода с кратковременными осадками ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая с повышенным температурным фоном погода", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 10 декабря, погодные условия будут определять малоактивные атмосферные фронты и теплая воздушная масса. В отдельных районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем будет 1-6 градусов тепла.

В среду, 11 декабря, ночью и утром местами, днем по югу страны ожидаются небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 до плюс 4 градусов.

В четверг, 12 декабря, местами по стране ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 по северу до 5 градусов тепла по югу страны.

В пятницу, 13 декабря, атмосферные фронты обусловят ночью местами, утром и днем на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.

В субботу, 14 декабря, во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 4 градусов, по востоку при прояснениях до 5 градусов мороза. Днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов, по юго-западу страны - до 6 градусов тепла.

В воскресенье, 15 декабря, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, по северо-востоку при прояснениях понизится до 5 градусов мороза. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.-0-

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