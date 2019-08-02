Неустойчивая погода в первой декаде августа будет влиять на темпы уборочных работ - Белгидромет

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода в первой декаде августа будет влиять на темпы уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В последней декаде июля частые и во многих районах сильные дожди обусловили увеличение запасов влаги в почве на большей части территории Беларуси. Под картофелем, кукурузой, корнеплодами и травами в полуметровом и пахотном горизонтах содержатся достаточные запасы продуктивной влаги. На большей части территории Витебской, а также в северных районах Могилевской области, в первую очередь под картофелем, есть повышенные влагозапасы. При этом на западе и юго-западе страны (в ряде районов Гродненской и местами на западе Брестской области), где осадков выпало меньше, на момент измерений отмечался недостаток почвенной влаги. Прошедшие в конце июля дожди пополнили содержание влаги в почве на значительной части территории Брестской области.

"В первой декаде августа из-за ожидаемых дождей в северо-восточной части Беларуси возможно расширение площадей с переувлажнением почвы. Неустойчивая погода вновь замедлит темпы уборочных работ. При этом на большей части территории страны достаточная влагообеспеченность на фоне невысоких температур будет способствовать росту и развитию корнеплодов, поздних овощей", - отметили в Белгидромете.-0-