Неуважение к госсимволике уголовно наказуемо во многих странах - БРКА

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неуважение к государственной символике уголовно наказуемо. Об этом говорится в обращении на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) в связи с инцидентом, произошедшим 24 мая в Риге с Государственным флагом Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Главная задача адвокатов всех стран - юридическая помощь гражданам, в том числе и через правовое воспитание, во избежание правонарушений. "Поэтому считаем важным обратить внимание всех заинтересованных на законодательство Беларуси и других стран в области защиты государственных символов", - говорится в сообщении. Отмечается: во многих странах неуважение к госсимволике - это преступление, за которое предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы (например, уголовными законами Латвии, Германии, Эстонии, Польши, Украины).

В соответствии со ст.370 УК Беларуси уголовно наказуемо надругательство над Государственным гербом, Государственным флагом, Государственным гимном Беларуси. Предусмотрено наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до одного года.

"Однако мы уверены, что граждане любого государства уважают государственные символы своей страны и других стран не в силу боязни ответственности, а в силу своих моральных и нравственных принципов и убеждений, - говорится в сообщении. - Выражаем надежду на то, что такое же уважительное отношение будет проявлено и к государственным символам Республики Беларусь".-0-