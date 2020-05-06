Неверов: наше поколение не имеет морального права оставить незамеченным День Победы

6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современное поколение не имеет морального права оставить незамеченным День Победы, даже в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился член Совета Республики, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов.

Сенатор подчеркнул, что День Победы всегда был и остается великим и почитаемым праздником. "Его нельзя оставить незамеченным, даже при нынешних обстоятельствах и с учетом ограничений, продиктованных эпидемиологической ситуацией. Просто недопустимо забыть и сделать вид, что этого праздника нет. Мы просто не имеем никакого морального права на это. При этом важно принять все меры предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Ведь ветераны и участники войны - люди преклонного возраста, в группе риска. Это моя личная позиция, мое глубокое убеждение", - сказал он.

При проведении акций и праздничных мероприятий, считает Алексей Неверов, необходимо придерживаться рекомендаций врачей. Это же касается и возложения венков к памятникам погибшим в годы войны. "Безусловно, эти мероприятия нужны нам и нашим детям. Ведь тогда в 1940-х солдаты Победы вышли на передовую и отстояли свободу будущих поколений. Мы не можем не отдать дань уважения им и отказаться от праздника в их честь", - сказал он.

По мнению сенатора, каждый год 9 Мая добавляет новые звенья, укрепляющие связь поколений и продолжающие память бесценного подвига. Накануне 75-го юбилейного Дня Победы Алексей Неверов пожелал уважаемым ветеранам крепкого здоровья, всех благ и долгих лет.

В эти дни по всей стране проходит республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Профсоюзные организации присоединяются к ней.-0-