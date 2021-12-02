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02 декабря 2021, 17:19

"Невозможное возможно": Алексей Талай о том, как он меняет жизни людей

Алексей Талай
Алексей Талай

Жизнь Алексея Талая - яркое доказательство того, насколько безграничны человеческие возможности. Даже если их жестоко ограничивает сама судьба. Накануне Дня инвалидов, который отмечают во всем мире 3 декабря, беседуем с предпринимателем, благотворителем, участником паралимпийской сборной Беларуси по плаванию, многократным рекордсменом Европы и мира, о том, чему он учит на своих мотивационных встречах и как они меняют жизни людей.

Сила воли и духа

История Алексея Талая - не только о том, как выжить самому, но еще как быть полезным своей семье, близким, обществу и стране в целом. В этом году его благотворительный фонд провел сотни встреч во многих уголках страны. Только за пять дней в ноябре Алексей со своей командой побывал на 12 мероприятиях в шести городах - Бресте, Иваново, Барановичах, Минске, Бобруйске, Светлогорске и поселке Печи. Он подсчитал, что проехал 1700 километров и собрал 2 тысячи слушателей!

- Хотел уделить время и внимание людям, нуждающимся в этом. У них есть запрос на историю преодоления. Конечно, я рассказывал, что происходило с моей психикой на сложном пути, как старался выжить и добиться успеха, несмотря на непреодолимые трудности, - объясняет глава фонда.

Побеседовать с известным спортсменом, зарядиться от него доброй энергетикой приходят и люди без инвалидности. Возраст аудитории - от детского до совсем пожилого. Говорят, что гордятся Алексеем, благодарят за его огромное сердце и поразительную силу воли.

- Все они совершенно разные, но каждому нужна мотивация, - рассуждает Алексей Талай. - На заре жизни нами правит любовь, молодость. Ты окрылен предвкушением открытий мира… В среднем возрасте, даже выбившись из сил, мы все равно куда-то бежим, торопимся, стремимся. Хочется кому-то подражать, и в пылу этих сражений забываем о себе, о своей душе, а потом происходит опустошение и апатия. Необходимо чем-то заполнить эти безграничные душевные просторы. И здесь моя история может помочь в некотором роде. Мы сделали важный тактический ход: на сцену я выхожу из-за кулис самостоятельно, без коляски. И такая картинка сама по себе уже мотивирует.

Еще 20 лет назад 16-летний Леша и представить не мог, что будет выступать перед многочисленной аудиторией, войдет в национальную паралимпийскую сборную, станет обладателем рекордов Европы по плаванию, Звездным послом и факелоносцем II Европейских игр, а еще - заботливым отцом троих сыновей и дочери. Когда в мае 1999-го он подорвался на мине времен Второй мировой войны, лишился рук и ног, жизнь представлялась ему пыткой. Тогда паренек не мог сам даже снять майку и в ярости разрывал ее на себе зубами.

- Рассказываю об этом со сцены, чтобы люди смогли хотя бы немного окунуться в ту боль, печаль и беспроглядную тоску, которые испытывал я. Предлагаю им в какой-то степени пройти по моему пути, в середине которого забрезжил лучик надежды, - говорит собеседник. - Объясняю, что такое первая поездка на электроколяске, рождение ребенка, первые самостоятельно заработанные 200 долларов. И вижу, как у слушателей начинают загораться глаза.

В соцсети к Алексею Талаю приходят тысячи сообщений. Он признается, что отвечает не сразу - нет возможности, но читает все - от начала до конца. Так он узнает, что его личный пример вдохновляет не только людей с инвалидностью, но и просто потерявших вкус к жизни.

- Одна дама написала свою историю. Ее 40-летний муж почти все свое свободное время проводил на диване, уткнувшись в экран. Его ничего не интересовало вокруг. Однажды она показала ему мотивационный ролик, где я занимаюсь спортом, и это произвело на него огромное впечатление, - рассказывает Алексей. - Мужчина встрепенулся, начал ходить с детьми на рыбалку, починил велосипеды и вместе с родными выезжает теперь на прогулки. Другая женщина написала, что муж после инсульта был подавлен. Некогда сильный и уверенный в себе, он превратился в тень. Но однажды случайно увидел по телевидению программу «Ломая стереотипы» о нашей семье и, вдохновившись примером, начал заниматься спортом - с утра до вечера. Он оживает буквально на глазах. Дети видят, что папа - борец. Да, пока в коляске, но его дух не сломлен.

Алексей подчеркивает: даже если выхода из сложившейся ситуации не видно, важно не опускать руки. Мир настолько разнообразен, что при желании каждый может найти в нем свое место, и люди с ограниченными возможностями - не исключение.

- Бесспорно, важна и реабилитация, и социальная адаптация, и та же возможность заниматься паралимпийским видом спорта. Пока не во всех регионах открыты, например, бассейны, подходящие для людей с инвалидностью. Хотя для них вода - объективно наилучшая среда, где можно расслабиться, почувствовать невесомость и привести себя в движение, - рассуждает спортсмен. - Недавно я узнал, что на государственном уровне разработана программа строительства бассейнов, в том числе и для детей с ограниченными возможностями, посещая которые можно в потенциале стать паралимпийцем. |Это вселяет уверенность, что люди с установленной группой инвалидности будут жить полноценно, не ощущая себя оторванными от общества.

Банк надежды

Безбарьерная среда для инвалидов обустраивается в нашей стране довольно быстро, но в полной мере реализацию соответствующей госпрограммы мы сможем оценить только через четыре года. Алексей Талай считает правильным недавнее решение создать в Беларуси банк данных объектов универсальной среды, которые доступны для людей с любыми формами инвалидности. Человек, ограниченный в мобильности, сможет перед посещением любого учреждения проверить с помощью приложения, насколько это место ему доступно. Пока же объектов, полностью укомплектованных для всех категорий инвалидов, в стране не так много: новый автовокзал Бреста, поликлиники в Гомеле и Могилеве, железнодорожный вокзал в Минске, Национальный аэропорт, Министерство труда и социальной защиты и др.

- Такой банк жизненно необходим для людей с ограниченными возможностями: мы сможем заранее спланировать маршрут, понять, как лучше добраться до кафе, библиотеки или поликлиники. Ведь случается, что, проехав по улице на коляске расстояние чуть ли не в километр, в точке назначения человек сталкивается с барьером в прямом смысле слова. Колеса коляски утыкаются в ступеньки, и дальше пути нет, - сокрушается учредитель фонда. - Конечно, в такой ситуации люди расстраиваются, злятся, впадают в уныние. У нас тоже есть гордость, чувство собственного достоинства и самоуважения. А еще, например, когда нахальный продавец намекнет: мол, перебьемся без такого клиента, как ты, - охватывает горечь… Сложно такое пережить. Да, есть такие, как я, их хамством не возьмешь - все равно будут грести вперед. Но женщин и молодежь легко ранить. Они могут сначала закрыться в себе, затем - в своих квартирах. И так провести всю жизнь.

Алексей Талай уверен: никогда не нужно сдаваться. Ни при каких обстоятельствах. И в наступающем Новом году всем нам желает:

- В 2022-м обязательно добейтесь поставленной цели. Если нужна поддержка, я всегда рядом.

500 тыс. человек с инвалидностью насчитывалось в Беларуси еще 10 лет назад, теперь - 564 тыс. Это 6% от населения страны.

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета "7 Дней".-0-

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